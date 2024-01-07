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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／韓國瑜喊話高雄人擦亮眼　承諾進國會「有需要直接交代」

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

總統選舉超級星期天！國民黨總統候選人侯友宜今（7）日挺進被視為綠營票倉的高雄市，舉行【台灣平安 人民侯康】高雄團結勝利大會。前高雄市長韓國瑜也到場支持力挺，並呼籲政黨票投9號，只要他重新進入國會，只要鄉親有需要就直接交代，只要為高雄好，就會全力以赴。

▲▼侯友宜高雄夢時代造勢 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲侯友宜高雄夢時代造勢。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼侯友宜高雄夢時代造勢 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼侯友宜高雄夢時代造勢 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼前高雄市長韓國瑜 。（圖／記者陳宏瑞攝）

韓國瑜說，今天是他第99場助講，代表高雄幸福長長久久，代表國民黨推出的侯友宜、趙少康一定旗開得勝。他說，他對高雄鄉親非常感謝，也很感恩，希望高雄鄉親這次要再一次擦亮眼睛，要選出最好的未來領導中華民國的領導者跟立法委員。

▲▼前高雄市長韓國瑜 。（圖／記者陳宏瑞攝）

韓國瑜說，民進黨8年貪污腐敗太嚴重，而高雄人對民進黨特別寬容，但是民進黨被寵壞了，希望貪污腐敗的民進黨下台反省檢討，高雄人要再一次發揮智慧，把選票集中爆炸出去，讓國民黨高雄市提名立委全壘打。他也向鄉親喊話，未來台灣要和平，不要戰爭，要乾淨的政治，全力支持侯友宜趙少康。

另外，韓國瑜也呼籲，政黨票投9號，如果韓國瑜、柯志恩重新進入立法院，只要鄉親有需要，不要客氣，不用擔心，直接交代，高雄市長陳其邁也不用不好意思，「直接來找我，我心胸很開闊，只要為高雄好就全力以赴。」

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