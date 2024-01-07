韓國瑜喊讓選票爆炸支持侯康　笑管中閔挺侯如「大姑娘進洞房」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜喊讓選票爆炸支持侯康　笑管中閔挺侯友宜如「大姑娘進洞房」

▲管中閔、韓國瑜出席國民黨南台灣大造勢。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲韓國瑜出席國民黨夢時代造勢。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／高雄報導

2024總統大選超級星期天，藍綠白不約而同都在高雄舉辦大型造勢活動。國民黨總統候選人侯友宜今（7）日下午於高雄夢時代的萬人造勢活動，名列不分區立委第一名的高雄市前市長韓國瑜出席力挺，韓國瑜致詞時盼望大家，「選票集中爆炸出去，讓國民黨立委全壘打！」他更提到，連台大校長管中閔，大姑娘進洞房第一次站台，都讓他好感動、好想投管中閔一票！最後韓國瑜則高喊，全力支持侯友宜、趙少康。

韓國瑜表示，今天看到很多直播主都到了，還有新聞界好朋友，最親愛的高雄市兄弟姊妹，一樣溫暖的南台灣、夢時代廣場、高雄鄉親，而今天是他第99場助講，易經最大數字是9，今天兩個9代表長長久久，侯友宜趙少康一定旗開得勝，所有立委候選人都會勝利成功。

韓國瑜說，有好多話想說，對高雄鄉親非常感謝，6年前市長、4年前總統給他機會，非常感謝團隊，而最感動的就是李四川副市長，高雄、台南將近30年登革熱，一年就解決了，民進黨廣告打他爬樹、下水溝，因為蚊子一個在下水道，一個躲樹洞，防止的時候都堵樹上的洞，沒想到市長會爬樹看，所有工人跟著爬把洞堵起來，下面水溝清了2000公里，挖出榻榻米、電視、腳踏車，都在下水道裡，治理城市都這麼辛苦，認真用心，何況治理國家，因此要特別感謝李四川，努力奮鬥認真，讓登革熱絕跡，但現在又開始了，去年有3000例。

韓國瑜說，現在並不是要跟誰算帳，是要請大家再一次擦亮眼睛，2024選出最重要領導中華民國4年的領導者跟立委，民進黨做的好就繼續做，但這8年貪汙腐敗太嚴重，高雄人對民進黨特別好，但民進黨已經被寵壞了，希望貪汙腐敗的民進黨能下台反省、檢討，再一次發揮智慧，讓民進黨檢討完再說，很多年後，他們恢復清廉勤政愛鄉土的時候，高雄鄉親會再給他機會，但不是今年，選票集中爆炸出去，讓國民黨立委全壘打。

「連台大校長管中閔，大姑娘進洞房第一次站台，我好感動、好想投管中閔一票！」韓國瑜高喊，親愛的高雄鄉親，把眼睛擦亮，未來台灣要和平、不要戰爭，要乾淨政治，不要骯髒貪汙，要下一代幸福快樂，不要進入戰場，全力支持侯友宜、趙少康。

韓國瑜強調，政黨票投9號，韓國瑜、柯志恩、蘇清泉、謝龍介進入立院，高雄鄉親直接交代，「陳其邁也不要害羞，直接來找我，我心胸很開闊，為高雄好就全力以赴。

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