新年又見驚喜　台南山上花園水道博物館野兔現身吸睛

▲台南山上花園水道博物館工作人員整理花園時，發現野兔蹤跡，工作人員沒有多做打擾，而是暫停整理作業，等野兔媽媽來把小兔子帶回家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館擁有寬闊戶外空間，由於養護得宜加上較少人為干擾，也成為不少野生動物棲地，日前工作人員整理花園時，又發現野兔蹤跡，由於已有過經驗，工作人員沒有打擾，而是暫停整理作業，等野兔媽媽來把小兔子帶回家，經過一夜觀察，附近都沒發現小兔蹤跡，研判小兔已順利由兔媽媽領回了。

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館方表示，除了古蹟歷史建築外，豐富的動植物生態，一直都是吸引民眾的另一個重點，也因此獲得觀光署成立後第一批被認證為全國十大經典景點之一；其中，在園區站崗已經超過4個月的領角鴞，迄今仍然沒有離開，鳥類專家指出，這表示領角鴞對環境相當安心，才會一直留在園區。

日前，眼尖的工作人員在整理花園區玫瑰園時，發現草叢中有動靜，仔細看，赫然是一隻小野兔，由於毛色幾乎與環境融為一體，如果沒有仔細看，還不容易發現，野兔可能因為受到驚嚇，一動也不動的趴在地上。

由於兩年前園區也曾發現野兔蹤跡，經請教動保處後，動保處提醒母兔應該就在附近，只要覺得安全，就會前來把幼兔帶走，因此發現野兔最好的處理方式就是不處理；因此工作人員發現後，隨即停止工作，並且撤離現場，遠遠觀察，在沒有人為干擾下，小兔可能是覺得安全了，蹦蹦跳跳的往草叢深處跳了進去，工作人員隔天繼續清理時，也已經沒有見到兔子的蹤跡了，工作人員打趣的說，兔年將盡，用這樣的方式告別兔年，格外有意思。

