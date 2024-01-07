「中國升高軍事恫嚇影響大選」　外交部：引發國際高度關切

▲外交部長吳釗燮。（資料照／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

美國務院亞太助卿康達（Dan Kritenbrink）、日本外務省總合外交政策局長河邊賢裕、韓國外交部次長鄭炳元於美東時間5日在華府召開首次美日韓三方印太對話。對此，外交部7日表示，中國屢次藉故升高對台灣軍事恫嚇，不斷以空飄氣球穿越台灣上空等灰色地帶侵擾，企圖影響總統大選，對區域安全已構成嚴峻挑戰，引發國際社會高度關切。

在美國、日本與韓國在華府召開三方印太對話之後，6日發布會後聯合聲明。對此，外交部表示，聲明再次強調台海和平與穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺的重要性，以及就中國近期在南海的非法海事主張與升高情勢的危險行徑重申反對任何企圖以武力或脅迫片面改變印太海域現狀的舉措。

外交部表示，中國屢次藉故升高對台灣軍事脅迫及恫嚇，近期更不斷透過空飄氣球連續多日逾越台海中線並穿越台灣上空等灰色地帶侵擾、宣布中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）對部分產品的優惠關稅等經濟脅迫手段及種種認知作戰行徑，明顯企圖影響總統大選，並對區域安全構成嚴峻挑戰，引發國際社會高度關切。

外交部指出，過去一年，美日韓三方元首峰會、美澳部長級諮商（AUSMIN）及「七大工業國集團」（G7）領袖及外長會議等雙邊與多邊場域的聯合聲明，凸顯台海和平穩定重要性已是國際高度共識。

外交部強調，台灣作為國際社會負責任的成員，台灣將持續與美日韓及所有理念相近夥伴攜手合作，共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

▼國防部4日公布的共機、中共空飄氣球飛行軌跡示意圖。（資料照／國防部提供）

