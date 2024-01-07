「所有藍軍期待與郭台銘站一起」　朱立倫：集中選票下架民進黨

▲國民黨主席朱立倫今天前往新北市板橋區，陪同黨籍新北市立委參選人葉元之掃街拜票。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨不分區立委提名人韓國瑜昨晚替總統候選人侯友宜造勢時，致詞表示，民眾黨總統候選人柯文哲在這場選舉是「空氣槍」，熱鬧但不會贏，呼籲柯的支持者將選票留給「侯康配」，外界視為國民黨操作「棄柯保侯」。國民黨主席朱立倫今（7）日在新北市輔選，受訪時表示，想要下架民進黨的選票要集中，「周邊很多朋友都有保持聯繫」，最後一定尊重郭台銘的選擇，當然所有「藍軍朋友」都期待郭台銘最後能夠與國民黨站在一起。

朱立倫今日赴新北板橋替葉元之輔選，指出他對葉元之的選情越來越有信心，過程中還是要腳踏實地勤跑基層，葉元之就是這樣原汁原味、腳踏實地。

至於國民黨副總統候選人趙少康透露，朱立倫開會時說國民黨要全力改革？朱立倫也強調，國民黨一定要改革，要不斷地改革，藍營不分區立委名單有這麼多新人、年輕人，有史以來最好的名單，包括推出國民黨總統候選人侯友宜搭配趙少康，就是展現國民黨改革的決心，會有不一樣的國民黨。

此外，藍綠白昨日造勢都喊成功，朱立倫說，大家就是拚最後努力，還是老話一句，最後要集中選票，這是全體國人共同智慧最後的選擇。

至於區域立委部分，朱立倫說，候選人一定要深入基層，不管是車掃或基層拜票，每位候選人要秉持這樣的角度拚到最後一分鐘，最後相信很多關鍵席次就會勝選。