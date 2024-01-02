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果粉別等了！外媒估蘋果2024年「不會推出」這五款產品

▲外媒認為iPhone SE 4不會在今年推出。（圖／MacRumors）

▲外媒認為iPhone SE 4不會在今年推出。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

新的一年到來，許多果粉都期待蘋果將推出的新產品，不過外媒 MacRumors 也針對蘋果「預計不會在 2024 年推出的產品」進行總結，主要提到 iPhone SE 4、AirTag 2 追蹤器、Micro -LED 的 Apple Watch Ultra 等產品及傳聞中的折疊 iPad、iPhone。

iPhone SE 4

雖然之前有傳言稱蘋果計劃在 2024 年公佈 iPhone SE 4，但現在爆料或是傳言都普遍預計蘋果會在2025 年才推出這款手機。

現款 iPhone SE 3 發佈於 2022 年 3 月，此前有消息稱蘋果將為 iPhone SE 4 換用全螢幕設計，這款手機整體將基於 iPhone 14打造，除此之外，這款手機也配備 Face ID、操作按鈕、USB-C等。

AirTag 2

外媒提到，AirTag 2 追蹤器最快將在今年第四季啟動生產，天風國際分析師郭明錤日前發布的預測中也顯示蘋果計劃在 2025 年正式發布 AirTag 2。

Micro-LED 螢幕的 Apple Watch Ultra

先前有消息指出蘋果將在今年推出換用 Micro-LED 螢幕的 Apple Watch Series 10，也同時計劃在 2025 年底為 Apple Watch Ultra 手錶也換上 Micro-LED 螢幕。

蘋果現行 Apple Watch Ultra 採用 OLED 螢幕，尺寸為 1.93 吋，TrendForce 宣稱，換用 Micro-LED 後，新款 Apple Watch Ultra 尺寸相比現款將增大 10 % 至 2.12 吋，相關面板將由德國 ams OSRAM 與韓國 LG 提供。

iMac Pro

有傳言指出蘋果仍在開發一款「高階」iMac Pro 機型，配備 32 吋 Micro-LED 螢幕及「更多介面」。不過蘋果公關代表Starlayne Meza 此前曾稱，蘋果不會生產配備 Apple 晶片的 27 吋 iMac，因此蘋果是否最終會推出此產品依然成謎。

可折疊 iPad、iPhone

郭明錤及顯示器分析師 Ross Young 此前均聲稱，蘋果預計將在 2025 年後推出可折疊 iPad、iPhone，目前蘋果正專注於為i Pad 換用 OLED 螢幕，至少還需要幾年才會轉向可折疊iPad 。

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