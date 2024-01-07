蘋果「電池門」結局出爐　最高可獲賠償3萬元

▲蘋果電池訴訟賠償金已開始發放。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果「電池門」事件終於迎來大結局，蘋果目前已經開始向「受害者」發放賠償金。參與本案並提交索賠的 iPhone 用戶已陸續獲得賠償款，每筆賠償約 92.17 美元，約新台幣2855元，其中部分人可能收到總計近1000 美元的賠償，約新台幣30967元。

2017 年12 月，大量美國用戶發起集體訴訟，指控蘋果涉嫌「故意降低舊款iPhone 效能」。當時，蘋果對此回應：它將在必要時使用「電源管理系統」限制某些 iPhone 型號的效能上限，避免手機在電池老化時意外關機。

訴訟指出，蘋果在 2017 年 2 月在 iOS 10.2.1 中加入了這一限制卻沒有向用戶進行說明，受影響機型涵蓋 iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus 及 iPhone SE。

儘管蘋果堅決不承認所有指控中的不當行為，但最終還是於 2020 年 3 月同意支付 5 億美元的和解金，其中3.1 億美元將用於向用戶進行賠償。

在 2020 年 10 月 6 日之前，所有擁有上述受影響 iPhone 機型的美國用戶都可以進行申請賠付，每台產品均可提交一份索賠申請。現在這部分賠償金已經落位，每份獲賠 92.17 美元。