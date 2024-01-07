鄒開蓮「動員召集預告書國家危急」　網笑：行之有年不懂就問！

▲前雅虎大中華董事總經理鄒開蓮。（資料照／記者崔至雲攝）



記者陶本和／台北報導

國防部每年12月進行例行作業，會對納入年度動員召集名冊的「應召員」，遞送「動員召集預告書」，以便先期完成應召準備，也方便教召人員及僱主可預先進行相關工作的調配安排。不過，此措施卻遭到誤解，前Yahoo亞太區總經理鄒開蓮發文指，感受到國家處境危急。不過，許多網友回應，這在台灣行之有年，「後備軍人啊，懷疑啊，不懂就要問！」

為了讓每年度納編的教召人員都能瞭解自身權益和義務，國防部在每一年的12月都有例行性作業，將納入年度動員召集名冊的「應召員」，遞送「動員召集預告書」，以便先期完成應召準備，也方便教召人員及僱主可預先進行相關工作的調配安排。

不過，鄒開蓮發文指出，「朋友兒子新年禮物收到這張動員召集預告書，清楚說他是「『戰時動員召集』的對象。真『感受』到國家處境危急！」更質疑「執政黨此時還放著溫馨廣告，開車在路上兜風，要交棒給台獨工作者，讓父母和年輕人欲哭無淚。」

對於鄒的發文，不少網友回應，「之前也有家人收到，釐清之後知道，這是台灣已經行之有年的方式，剛退伍完幾年的人都會收到，收到不用做任何事，目的是先提供一些資訊」，也有網友對鄒的言論不滿指出，「後備軍人啊懷疑啊，不懂就去問亂猜什麼鬼」。

對此，國防部也已做出說明，強調自民國106年起，即依「召集規則」，對納入年度動員召集名冊之應召員，郵遞送達動員召集預告書，以便先期完成應召準備。國防部強調，這項作業已行之有年，目的是協助後備軍人，先期規劃教召期間工作等事宜，並宣導急難核免等規範，以利生活安排及窒礙協處。

國防部指出，資料上也公布全民防衛動員署後備指揮部網站，可供查詢教召訓練流路及召集人員等資訊，如有相關疑問，歡迎向各縣、市後備指揮部查詢，勿聽信不實訊息誤導視聽。