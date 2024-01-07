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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選前黃金周陪顏寬恒拜票　盧秀燕：我是最配合的助選員

記者白珈陽／台中報導

總統、立委大選倒數最後一周，台中市長盧秀燕7日上午至沙鹿市場陪同第二立委選區候選人顏寬恒拜票，盧秀燕說，剩下6天，要把握時間全力衝刺，她會做一個最盡心盡力、配合度最高的助選員，候選人要她掃市場就掃市場，要站宣傳車就站宣傳車，她一定全力配合。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲盧秀燕今天到沙鹿市場陪同顏寬恒拜票。（圖／記者白珈陽攝）

今天上午8時許沙鹿市場有滿滿採買人潮，地方鄉親看見盧秀燕與顏寬恒走進人群，興奮大喊「市長媽媽好！」，盧、顏2人向買菜民眾與攤販逐一握手問好，盧秀燕見有機車進入市場，還主動疏通交通，避免市民發生意外。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲今天上午沙鹿市場有滿滿採買人潮。（圖／記者白珈陽攝）

也有民眾主動上前與2人合影，盧秀燕跟顏寬恒相當配合，比出代表顏本屆參選號次的食指「1」，民眾拍得照片後相當開心；更有攤販主動送上寓意「好彩頭」的菜頭，祝福顏寬恒順利當選。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼地方鄉親紛紛與盧秀燕、顏寬恒合影。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

盧秀燕受訪表示，現在是選前的黃金周，時間有限，要把握時間全力衝刺，距離選舉剩下6天，她會做一個最盡心盡力、配合度最高的助選員，候選人要她掃市場就掃市場，要她站宣傳車就站宣傳車，要她參加造勢活動就參加造勢活動，她一定全力配合。

盧秀燕說，以中二選區來講，民意代表有一個很大的功能，就是服務和建設，她強調「例如顏寬恒這種的，在地人找得到、看得到的，才是最實在的」，她並拜託大家支持總統候選人侯友宜。

盧秀燕今天助選行程滿檔，早上陪顏寬恒至沙鹿市場拜票之後，將趕到豐原陪同中八立委選區候選人江啟臣車隊掃街，接下來11時又要趕到潭子區陪第三選區立委候選人楊瓊瓔車隊掃街。

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