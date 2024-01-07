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女「切換人格」和男網友親熱！驚醒怒告性侵　求償30萬結果曝

▲跟蹤騷擾。（圖／視覺中國CFP）

▲台北女子和男網友見面後，提告性侵求償30萬吞敗。（示意圖／視覺中國CFP）

記者郭玗潔／台北報導

台北女子小文(化名)提告男網友，主張自己有3個人格，兩人約見面後，她斷片轉換成另一個人格，一同回到男網友住處後，遭到男網友性侵，隨後她撞到桌子，才轉換成本人格，因而詳細經過記不清楚。檢方調查後，認為證據不足，對男網友處不起訴處分，小文再提告求償30萬，經台北地院審理，判她敗訴。可上訴。

判決指出，小文玩交友軟體，認識男網友阿浩(化名)，兩人於前年5月14日相約在西門町萬年大樓前見面，再一同返回阿浩公寓住處。

事後小文到警局報案，指稱進房間後兩人原本單純聊天，阿浩卻慢慢靠近，把她壓在床上摸胸和摸下體，接著將手伸入她下體，此時她創傷壓力發作，開始極度焦慮、喘不過氣，阿浩就沒壓住她，接著她從床上跌落撞到桌子，她才從另一個人格回到本人格。

小文表示，她有三重人格。案發時她和阿浩都沒喝酒，她買了一瓶沙士喝後，就斷片切換到另一個人格，所以發生的事情記的不是很詳細。

檢方調查後，認為阿浩在小文表示反對時就停止觸摸，難認有違反小文意願，判阿浩不起訴。

小文再提出民事告訴求償30萬，主張阿浩在偵查中有說，他伸手進去時，她並未表示反對或反抗，可見阿浩沒明確得到她同意，所以是強制性交。遭阿浩性侵後她受創甚深，不僅感覺空洞、吃不下，也害怕異性靠近，已對她造成不可抹滅的傷害。

全案審理時，阿浩表示雙方是你情我願，而且都是小文躺在他身上。

法官審理認為，案發後小文立即去驗傷，除了小文的胸罩罩杯内外側、內褲內側檢驗出與阿浩相符的DNA外，陰道並無檢驗出相關證據，和小文證述遭指侵不符，且根據不處分書，也無證據顯示阿浩有侵害行為，判小文敗訴。全案可上訴。

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