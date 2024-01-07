留學躲兵役變美國公民！30歲男將返台服役　法官罰8萬給緩刑

▲台北葉姓男子赴美讀書，因多年不回台服役遭判刑。（示意照／記者李毓康攝）

記者郭玗潔／台北報導

台北葉姓男子到美國念大學，25歲時收到區公所催告回台履行兵役，卻直到今年30歲都未回台服役，全案經市府函送偵辦，葉男因妨害兵役遭起訴。葉父表示，兒子當初為取得美國公民資格，才希望能延緩徵兵，如今已取得資格並在美國找到工作，今年將請假回台當兵。台北地院審理，依違反妨害兵役治罪條例處葉男4月徒刑，緩刑2年，並在半年內付罰金8萬元給公庫。可上訴。

判決指出，葉男到美國念大學，畢業後在美國找工作，希望能取得美國公民資格。然而在他年齡達就學最高年限後，經區公所於2019年催告他回台履行兵役，並函送葉男戶籍地，由父親轉達告知，葉男仍長年未返國，案經台北市政府函送偵辦，檢方依妨害兵役起訴他。

葉姓父親表示，當時葉男為取得美國公民資格，希望能延緩徵兵處理，如今已順利取得資格，也在美國工作，已向公司申請回國服兵役，希能延到今年3月再回國服役。

法官認為，葉男長期滯留國外，不接受徵兵處理，破壞兵役制度的公平性，依犯妨害兵役治罪之妨害役男徵兵處理罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬。審酌他因個人就業問題，一時失慮而未回國接受徵兵處理，經此偵審程序應知警惕，給予緩刑2年，並在半年內付罰金8萬元給公庫。可上訴。