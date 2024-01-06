主管休育嬰假前「性侵女下屬」！逞慾完喊：給我當獎勵

▲簡男在開車途中侵犯小美，還喊話「吃一下豆腐當獎勵」。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者柯振中／綜合報導

新北一名簡姓男子在某公司擔任主管，2021年間駕車載女下屬小美（化名）回家，沒想到過程中竟數度動手侵犯小美具有明顯性徵的部位，還喊話要求「吃一下豆腐當獎勵」，氣得小美一狀告上法院。高院審理後，判處簡男緩刑2年、期間交付保護管束，全案仍可上訴。

根據判決書內容，簡男因為妻子懷孕生產，因此準備放育嬰假，而放假前小美正好沒有帶傘，拜託他開車接送。沒想到，簡男在停等紅燈的過程中，突然伸出狼爪，動手侵犯小美，嚇得小美立即將對方的手撥掉。

沒想到，簡男動手後變本加厲，說出「準備休育嬰假了，可不可以讓我吃一下豆腐，當作我的獎勵」，接著又不斷動手侵犯，完全無視小美的拒絕。

小美的心情十分糟糕，甚至還因此失眠、需要看心理醫師，原先一度心軟，打算要和解，但後面談得十分不愉快，於是決定報警提告。

▲簡男在開車途中侵犯小美，還喊話「吃一下豆腐當獎勵」。（示意圖／記者周亭瑋攝）



對此，簡男則辯稱，他與小美曾是情侶，開車途中忘記聊到什麼話題，又開始做出情侶一般的嬉鬧行為，確實有碰觸小美的身體，後來小美抱胸，開口拒絕，他也立即停止了這項行為，這只是一般的嘻鬧而已。

對此，新北地院審理後認為，簡男與小美是上司與下屬的關係，過去也是情侶，2人的關係原先十分良好，但簡男因為一己私慾，沒有尊重性自主權，在開車過程中動手實行強制猥褻行為，觸碰明顯性徵部位，導致小美身心健康受到影響，最後依照強制猥褻罪，判簡男有期徒刑6個月。

簡男對此感到不服，提起上訴。高院審理後則判定，簡男與小美已經達成和解、並且賠償8萬元，還有調解筆錄，因此最後判簡男緩刑2年，期間交付保護管束，全案仍可上訴。