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社會 社會焦點 保障人權

正妹裸下身醉倒路邊！正義店員報警　皮夾裡搜出她內褲...友人慘了

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,床（圖／pixabay）
▲台北曾姓男子趁女友人泥醉，對她性侵得逞。（示意圖／翻攝自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北曾姓男子和朋友到餐酒館聚會，見朋友帶來的女友人小琪(化名)喝醉，竟脫下她內褲指侵得逞，離開酒館時還將小琪的內褲收進皮夾放入口袋，被店員目睹，報警處理。台北地院審理，依犯乘機性交罪，處3年10月徒刑。又犯竊盜罪處3月徒刑，可易科罰金9萬元。曾男和檢方都上訴被駁回。

曾男和表哥在2022年3月間深夜，在林森北路一家餐酒館聚會，曾男的朋友於凌晨1時帶女友人小琪前來參加聚會，一群30多歲的朋友點了幾輪SHOT，小琪就醉倒趴在吧台上睡著，最後從吧台掉到地面仍未清醒。

曾男見小琪泥醉，竟偷偷褪去她的內褲，導致其他友人試著將她抬去一旁休息時，小琪的內褲突然滑落掛在右小腿。曾男又趁其他人不注意，獨自走到小琪身邊，趁她昏睡不醒時摸她胸、臀，並脫掉她內褲指侵得逞。

到了凌晨5點眾人準備回家，曾男和其他人一同將小琪抬出店外，曾男又返回店內，偷偷撿起地上的內褲放入口袋收藏，再走出店外和其他人一同等計程車，過程小琪繼續躺在曾男身旁的人行道上睡覺，雖然友人幫她把裙子放下，並拿外套遮掩，曾男卻持續侵犯被害人下體。

曾男的行為被餐酒館黃姓員工目睹，報警處理。警方獲報趕到餐酒館，發現小琪下體赤裸，詢問她內褲在哪裡，曾男當場從皮夾內掏出內褲，警方一看不對勁，立刻將被害人送醫，並調閱店內監視畫面，馬上發現曾男獸行，依現行犯將曾男逮捕。

小琪到醫院驗傷後，下體檢驗出曾男的DNA。一審法官審視相關證據，依犯乘機性交罪，處曾男3年10月徒刑。又犯竊盜罪處3月徒刑，可易科罰金9萬元。

檢方再上訴，指出曾男犯後態度並非十分良好，且在店內和店門口持續猥褻、指侵被害人，歷時長達10餘分鐘，過程中曾男甚至將犯案手指放入自己口中，還先後將內褲藏在口袋和皮夾內，放任小琪裸露下體睡在路邊，而曾男迄今未對自己的犯行做出補償，一審量刑太輕。

曾男則覺得判太重，辯稱他對初次見面的小琪有好感，因酒醉才臨時起意，事後還協助叫計程車送她回家，犯行應比用性器撿屍的性侵更輕微，且他想和解，但小琪並未搭理，雙方不能和解不能只怪他，他有正當工作並非品行惡劣，應該減刑。

二審法官審理後，判定原審量刑適當，駁回上訴。全案還可上訴。

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