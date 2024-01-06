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社會 社會焦點 保障人權

從國二到大二！「喬駝背用嘴襲胸」性侵10少女　中部補教名師慘了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖鎮1名年約30歲的Y小姐，出面指控指10多年前，曾被1名在家中開補習班現年56歲戴姓數學老師性侵，時間從國二到大二，心中陰影揮之不去，聽到他又重回補教界，深怕又會有女學生受害於是前往分局報警，案件爆發後，有10餘名當年受害的女學生陸續提出告訴。彰化地檢署調查後偵查終結，認定戴對10人性侵、猥褻犯行明確，依強制性交等罪將他起訴。

▲彰化溪湖狼師染指國中女學生被起訴。（資料圖／民眾提供）

▲彰化溪湖戴姓狼師染指國中女學生被起訴。（資料圖／民眾提供）

狼師曾於2003年至2016年間在某國中任教，又在自家開設數學家教班，曾在彰化溪湖鎮某國中擔任資優班數學、管樂老師，也在家開課輔班，是當地名師，見國二女學生A女駝背，假好心幫她矯正姿勢，將手伸進衣服內襲胸長達1分鐘。校方認定狼師猥褻屬實，由教評會解聘，2017年經彰化地院依妨害性自主罪，對未滿14歲女子猥褻，判2年徒刑、鋃鐺入獄。

出獄後的劣師，低調重回補教界在台中、彰化擔任數學老師，Y小姐得知他又回到彰化住家擔任私人家教，挺身而出爆料，揭發多年前遭戴師性侵的慘痛遭遇，還說自己因為此事長年要看身心科，在Dcard論壇引發討論，今年7月向警方報案，並強調跟她有相同遭遇的，已知至少有10人遭猥褻，希望有更多受害者站出來，讓該名狼師付出代價。

▲彰化溪湖狼師染指國中女學生被起訴。（資料圖／民眾提供）

▲被害女學生出示提告。（資料圖／民眾提供）

依據起訴書內容，事件爆發後有10人陸續提告，狼師誘騙當年未滿14歲女學生，藉口看胸部發育狀況、強扯拉開女學生內衣、駝背要幫矯正姿勢用口襲胸、跟女學生說坐太久屁股會變形、摩胸部消除乳房堆積、進而強制猥褻、強制性交等等。

檢方調查時，戴男坦承曾叫其中一名女學生到圖書館，也曾在家中開課輔班期間幫女學生按摩，甚至對未滿14歲女學生強制性交、對未滿16歲女學生合意性交等等。

檢方認為當年受害女學生身心發展尚未成熟，性知識及智慮淺薄，欠缺性自主判斷能力，被告不顧及此，藉按摩的名義，對女子施用詐術，違反女子意願，以手按壓、撫摸的方式進行猥褻甚至性交，依涉刑法加重強制性交罪嫌、強制猥褻罪嫌、及對14歲以上未滿16歲的女子性交罪嫌提起公訴，戴師目前仍收押中。

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