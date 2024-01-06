超級星期六直搗侯友宜故鄉　賴清德走蔡英文路線：用人唯才、不分黨派

▲賴清德赴嘉義、新竹造勢。（圖／賴清德競選總部提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人暨黨主席賴清德今（6日）行程滿檔，接連前往新竹、嘉義，為黨籍候選人林志潔、王美惠造勢。賴清德致詞時表示，過去八年，在蔡總統帶領下，台灣已經走在正確的道路上，未來會承接蔡英文路線，並且不分黨派、用人唯才，傾聽民意的期待、團結所有的力量，帶領台灣走得更穩、更遠、更有自信與尊嚴。

賴清德表示，2024年全世界有四十幾個國家都要舉行大選，台灣則是第一場，也是最關鍵的一場。因為台灣站在民主和極權對抗的第一線，是西太平洋第一島鏈守護民主最重要的位置，全世界都知道中國為了權力擴張的野心，介入台灣選舉，同時用軍機、軍艦、假訊息分化台灣社會的此刻，侯友宜仍主張九二共識、柯文哲仍大聲高喊兩岸一家親，附和一個中國原則，這並非台灣社會應該前進的方向。

賴清德強調，試圖破壞台海和平、想盡辦法打壓台灣、威脅台灣民主自由生活的國家，都是中國，懇請全體國人以神聖的選票告訴全世界，台灣並不會向威權政權屈服，而會繼續選擇民主、選擇自由、選擇共同維繫世界和平繁榮的路線。賴清德同時細數蔡英文總統過去八年政績表示，台灣已經是「世界的台灣」，不能再走回頭路。

第一，台灣產業升級轉型，邁向數位化、智慧化，台灣成為全球半導體產業關鍵；第二，台灣經濟穩健成長，已經擺脫對中國單一市場的依賴，台股指數甚至首次超越香港恆生指數；第三，推動長照、幼托、社會住宅和各項福利政策，全體國民都受到國家更多照顧；第四，推動年金改革、婚姻平權、追求世代正義，打造更平權社會；第五，台灣走在國防自主的道路上，包括海鯤艦已經順利下水典禮、勇鷹高教機已經在台灣上空飛翔、自製氣象衛星獵風者號，也在太空軌道中運行。

賴清德說，過去馬英九前總統曾說要減輕青年世代負擔，最後卻全部跳票，年輕人起薪停在22K，但蔡總統上任之後，政府加薪、減稅、增福利，台灣已經不一樣。賴清德也以《在路上》影片所傳達的意象表示，領導國家就像開車一樣，要有掌握方向盤的穩健駕駛，也要有在旁協助的副駕駛，而賴清德與蕭美琴，是唯一與國際民主陣營站在一起的候選人，是帶領台灣穩健向前的最好組合。