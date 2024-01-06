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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲台中車掃合體高虹安人氣爆棚　上千支持者上街讚聲

記者陳家祥／台中報導

2024大選進入最後倒數7天，也就是「黃金周」，民眾黨總統候選人柯文哲連續2天在台中市進行車隊掃街，6日下午路線進入市區後，新竹市長高虹安也特別現身，充當麥克風手一路賣力幫柯助選。而沿路上不時可見民眾熱烈回應，到了終點市民廣場時，更擠滿上千名支持者在等候，讓柯直呼太感動了。

在柯文哲車掃過程中，台中市豐原區民生里里長吳俊德、大雅區尚雅里里長陳映辰、大里區樹王里里長陳俞樺、東勢區福隆里里長林品巧、梧棲區福德里里長紀建豪、太平區永城里里長陳秋蟬、大里區立德里里長江慶賢等7位無黨籍里長一起站出來挺柯，強調要力挺台灣長治久安、給台灣一個脫胎換骨的機會。

柯文哲在為7人披上背心後說，非常感謝年輕里長勇敢站出來力挺「台灣的第三波民主革命」，解決總統當選人「贏者全拿」且有權無責的亂象，共同起造「新台灣、新政治、新文化」，朝向內閣制、聯合政府、國會三黨不過半的目標蒯前進。

此次車掃，新竹市長高虹安特別來助陣擔任麥克風手，是柯高2人首度同時站上競選戰車。第一階段先從南門福德祠一路前往霧峰，兩旁還有摩托車隊緊跟在側，讓整個車掃隊伍看來「軍容壯盛」。沿途有不少支持者提前到車掃行經路線的定點集結，替柯文哲加油打氣，這樣的熱度也讓人出乎意料，相比前幾天在北部地區的狀況是有過之而無不及。

在抵達霧峰林家頤圃稍作停靠休息後，接著進行第二階段的車掃，這時高虹安完成階段任務，改由台中市議員江和樹陪同，路線則是由霧峰一路開回市區的勤美綠園道。

除了同樣在車掃過程中陸續有支持者集結加油打氣外，當車隊來到勤美綠園道時，在鄰近的市民廣場估計聚集了上千名支持者，把當地擠得水泄不通，熱情支持者站滿整個人行道，環繞一圈隨時可聽到此起彼落的加油聲、「台灣的選擇柯文哲」等。值得注意的是，沿路支持者幾乎是以年輕人居多，更有不少年輕夫婦帶著孩子一起來為柯文哲加油。

過去柯文哲常被質疑走不出北部，陸戰乏力，但日前由韓粉大將陳清茂舉辦「南方崛起—前進大台中」造勢活動，拓展了不少核心鐵粉外的支持者，也反映在今天的車掃行程。光是車隊移動過程中就有數百位支持者上街讚聲，到了終點站更是上千人聚集，讓柯文哲看了連聲道謝外，也直呼真的很感動。

▼柯文哲6日合體高虹安前進台中市進行車掃，沿途獲得不少支持者讚聲，終點站更擠滿上千人。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼柯文哲台中車掃、造勢。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼柯文哲台中車掃、造勢。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼民眾黨總統候選人柯文哲台中車掃、造勢。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼民眾黨總統候選人柯文哲台中車掃、造勢。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼民眾黨總統候選人柯文哲台中車掃、造勢。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼民眾黨總統候選人柯文哲至台中掃街，支持者熱情滿滿。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼民眾黨總統候選人柯文哲至台中掃街，支持者熱情滿滿。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼民眾黨總統候選人柯文哲至台中掃街，支持者熱情滿溢街口。（圖／記者陳家祥攝）

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