塔台忽略警示？　日國土交通省：羽田「防誤入跑道」提醒功能正常

▲ 日航客機殘骸空拍，可見機艙燒成焦黑。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本東京羽田機場2日發生日本航空客機及海上保安廳飛機相撞事故，造成15名乘客受傷及海保廳5死1重傷，事發原因仍在釐清。日媒指出，當時提醒塔台「有其他飛機進入跑道」的警示系統正常運作，懷疑可能是管制員忽略畫面上的警示燈。

綜合《共同社》、Sponichi Annex等日媒，日本國土交通省（後稱國交省）5日指出，事發當時羽田機場用來提醒塔台管制員的「跑道佔據監視支援功能」並無異常，但海保機進入跑道後停留了長達約40秒。

當系統偵測到飛機正準備降落的跑道上有其他機體進入，塔台螢幕上的跑道會閃爍黃色，侵入機則會顯示紅色，在2日事發當下正常閃爍。日媒指出，不排除是管制員漏看了畫面上的提醒。

國交省說明，管制員未准許海保機進入，日航機師也稱未看見海保機，懷疑這起事件背後存在包括人為疏失在內的多種因素，運輸安全委員會及警視廳將詳細調查。

國土交通大臣齊藤鐵夫表示，6日起將安排人員隨時監控警示訊息，相關緊急對策將在8日成人節連假結束後公布。

另據安全委員會透露，3日已經回收日航客機上的飛航資料紀錄器（FDR），也就是俗稱的「黑盒子」其中之一，但座艙語音紀錄器（CVR）尚未尋獲。截至5日下午，在羽田C跑道附近事發現場的機體拆除作業仍在持續。