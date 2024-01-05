不爽在野政黨把持國會！他曝「行刺李在明」動機：經濟亂糟糟

▲金姓男子刺殺南韓共同民主黨黨代表李在明，遭到警方逮捕。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大在野黨「共同民主黨」黨代表李在明2日造訪釜山時，慘遭67歲的金姓男子持刀刺進左頸，造成頸靜脈被割斷，當場血流如注，輾轉從釜山送往首爾大學醫院開刀。金姓男子被逮捕後，警方發現金男藏在上衣口袋的8頁文件，不僅寫著犯案動機，更吐露出他對在野政黨與時局的不滿。

根據《韓聯社》，在忠清南道牙山市一帶經營不動產仲介所的金男持刀行刺李在明，目前檢方已就殺人未遂的罪嫌申請拘留令狀，為此金男昨（4）日接受審訊，當大批媒體記者在現場詢問犯案動機時，他開口表示，「請參考我交給警方的那8頁『辯解文』。」

金男透過該份文件表示，「在前朝政府（指文在寅政府）時，不動產市場受到嚴重衝擊、政府向北韓（朝鮮）展開有辱國格的屈辱外交，導致經濟陷入一片黑暗、慘不忍睹。雖然目前已經由尹錫悅政府掌政，但李在明卻成為在野黨的黨魁，巨大在野黨（共同民主黨）耗盡全黨之力只為了拯救李在明一人。」

金男在文中強調，「如果放任不管，那麼在總選（國會議員選舉）無論是誰贏，國家經濟還是會亂成一團！」

▲李在明2日在釜山遇襲，由救護車與直升機護送至首爾大學附設醫院治療，目前已逐漸恢復當中。（圖／CFP）

針對上述內容，釜山警察廳關係人士今（5）日證實，雖然並未百分之百符合金男所交出的辯解文，但內容宗旨大致上是一樣的。據悉，先前警方出動人力前往金男所在的不動產仲介所進行扣押搜查，在辦公室的電腦裡，找到含有上述辯解文的原始檔案，內文充滿嘲諷、羞辱部分政治人物的詞彙，突顯金男的政治傾向。

警方指出金男犯案前的動線，包括本月1日先從忠清南道牙山市出發，接著經由釜山站前往位於慶尚南道金海市的烽下村（前總統盧武鉉的出生地與故居）、慶尚南道梁山市平山村（前總統文在寅目前住處）、蔚山站、釜山站，接著又前往釜山加德島，在當地旅館投宿。

警方預計下周對外發表李在明刺殺案的詳細調查結果，包括金男的犯案動機、是否屬於事先規畫、是否藏匿共犯等。