　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

2024選前最後黃金周　藍綠大咖中壢大拚場爭搶逾188萬選票

▲2024選前最後黃金周藍綠大咖中壢大拚場

▲2024大選倒數，候選人進入街頭戰。（圖／國民黨桃園市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024大選倒數，6日選前最後黃金周，藍、綠晚間在桃園市中壢區大拚場！國民黨「台灣平安、人民侯康」桃園團結勝選晚會，在中豐路與中美路二段交叉路口(機捷A22老街溪站)候康競選總部登場；民進黨「選對的人，走對的路」選前造勢大會則於中華路二段泰豐輪胎展開，二黨大咖齊聚桃園，拚勝選。

國民黨桃園市黨部5日表示，「台灣平安、人民侯康」桃園團結勝選晚會，6日晚上6時至9時在中壢區中豐路與中美路二段交叉路口(機捷A22老街溪站)候康競選總部登場，正副總統候選人侯友宜、趙少康、黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、議長邱奕勝、前桃園縣長吳志揚、立委候選人牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、不分區立委候選人謝龍介、柯志恩及黨籍桃園市議員出席，爭取桃園鄉親力挺國民黨。

▲2024選前最後黃金周藍綠大咖中壢大拚場

▲2024大選倒數，候選人進入街頭戰。（圖／民進黨賴清德競總提供）

民進黨「選對的人，走對的路」選前造勢大會，則於中壢區中華路二段泰豐輪胎展開，正副總統候選人賴清德、蕭美琴，總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、行政院副院長鄭文燦以及立委候選人鄭運鵬、黃世杰、彭俊豪、范綱祥、趙正宇、劉仁照及黨籍桃園市議員出席，呼籲桃園鄉親1月13日出門投票，支持民進黨！

由於，國民黨主席朱立倫和民進黨行政院副院長鄭文燦都是桃園人，選前最後黃金周大造勢選在桃園舉行，相互較勁意味濃。尤其是，桃園市近年來，年輕人口移入，不乏許多首投族，成為兩黨力爭支持目標。

桃園市民政局統計，桃園總統副總統選舉人數為188萬餘人，較4年前多出逾10萬人。立委選區選舉人數以第一選區（龜山區、蘆竹區、桃園區15里）近34萬人最多。第二選區（大園區、觀音區、新屋區、楊梅區）、第三選區（中壢區73里）、第四選區（桃園區66里）都為30萬餘人。

另外，第五選區（平鎮區、龍潭區）和第六選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區12里）為28萬餘人。至於20至23歲的首投族，桃園市有近11萬人，其中男性有5.7萬人、女性有5.2萬人。

ET快訊
孫燕姿妹妹突宣布「斷絕姊妹關係」！　在陰影中活20多年
謝震廷承認借高利貸！　口袋放刀
獨／遲緩兒控欠6年薪「被打到住院」　老闆：他不是我員工
韓國瑜現身挺侯康！喊話台南鄉親：你們疼愛民進黨太久了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北中和水岸廊道延伸　藤寮坑溝第2期工程即將完工

新北燈會2／16大都會公園登場　千顆手繪燈籠牆廊道添濃年味

2024選前最後黃金周　藍綠大咖中壢大拚場爭搶逾188萬選票

最多越籍學生就讀　越南駐台北辦事處武進勇代表拜訪開南大學

結合海洋意象！新北中和佳和公園啟用　打造舒適休憇空間

藍營翻23年前無罪定讞舊案爆料　綠營江肇國傻眼：看不懂判決書

桃捷協尋10名幸運兒　快快比對票卡外碼其中有一名車資是0元

決戰中台灣！藍營一姐籌糧草、找人才　盧秀燕成侯康最強競總主委

2024探索北橫冬季限定活動　角板山梅花季1／6開幕

搶年節商機！黑沃聯手霧峰林家推精品咖啡禮盒　85℃麻將蛋糕超吸睛

張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」　發聲反駁...他一張照片回擊！

風超大！飛機降落金門左右搖晃　各航空機師展高超技術平安落地

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

張誌家骨灰回台！2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

強震後尋家人！日藝術家瓦礫堆中尋愛貓　8旬老婦活埋72小時後獲救

上學途中突遭攻擊！母女被「先拉再推」扯下車…2男被逮動機曝光

金曲創作歌手與女友爆口角　當街失控持刀揮舞遭制伏

新北中和水岸廊道延伸　藤寮坑溝第2期工程即將完工

新北燈會2／16大都會公園登場　千顆手繪燈籠牆廊道添濃年味

2024選前最後黃金周　藍綠大咖中壢大拚場爭搶逾188萬選票

最多越籍學生就讀　越南駐台北辦事處武進勇代表拜訪開南大學

結合海洋意象！新北中和佳和公園啟用　打造舒適休憇空間

藍營翻23年前無罪定讞舊案爆料　綠營江肇國傻眼：看不懂判決書

桃捷協尋10名幸運兒　快快比對票卡外碼其中有一名車資是0元

決戰中台灣！藍營一姐籌糧草、找人才　盧秀燕成侯康最強競總主委

2024探索北橫冬季限定活動　角板山梅花季1／6開幕

搶年節商機！黑沃聯手霧峰林家推精品咖啡禮盒　85℃麻將蛋糕超吸睛

快訊／00:58台灣東部海域規模5.2地震　最大震度2級

新北中和水岸廊道延伸　藤寮坑溝第2期工程即將完工

華為最新款筆電拆解用台積電5奈米製程 推翻中芯晶片神話

吳欣岱《賀瓏夜夜秀》唱RAP、穿比基尼　跳02搖幫基進黨拉票

美艷人妻喝爛醉「醒來全身臭味」！一看監視器怒告大樓總幹事

味全龍強化體能、情蒐　日職客座教練下周來台

日航撞機　對手全日空工程師秒衝救援！背後故事讓全場眼眶紅了

有錢人思維「錢只是工具，不是目標」　不需要的東西再便宜都不買

新北燈會2／16大都會公園登場　千顆手繪燈籠牆廊道添濃年味

香港迪士尼樂園新年慶典1／25開跑！米奇燈籠、送紅包　亮點一次看

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

桃捷協尋10位幸運兒　快快比對票卡外碼

2024選前最後黃金周　藍綠大咖中壢大拚場

藍營翻23年前無罪定讞舊案爆料　綠營江肇國傻眼：看不懂判決書

藍營一姐籌糧找人　盧秀燕成最強競總主委

2024探索北橫冬季限定活動　角板山梅花季開幕

越南駐台北辦事處武進勇代表　拜訪開南大學

新北燈會2／16大都會公園登場

新北中和佳和公園啟用　打造舒適休憇空間

揭發台南亞太棒球村豆腐渣工程弊端

「賴百億才是真黑金」李全教再控賴清德

遭曾玟學質疑毆警事件　邱鎮軍反問廢死態度

「台南四百」提袋超吸睛

中央補助基隆10億優化交通　林右昌：提升觀光旅遊發展

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

更多熱門

相關新聞

趙少康上《夜夜秀》　蔡正元讚：有本事

趙少康上《夜夜秀》　蔡正元讚：有本事

國民黨副總統候選人趙少康近日出席脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，接受主持人賀瓏、Albee的訪問，節目播出2天就吸引130萬人觀看。對此，國民黨前立委蔡正元開口稱讚，在3位副總統候選人當中，只有趙少康有這樣的反應、本事、機智與幽默感，也等於跟年輕人有了更好的溝通管道。

新北地9選區／林德福「揪侯友宜掃街」爭7連霸

新北地9選區／林德福「揪侯友宜掃街」爭7連霸

美中專家：台灣無論誰當選「都需格外警戒」

美中專家：台灣無論誰當選「都需格外警戒」

侯友宜力挺割頸案家屬　感嘆：太多罪犯假裝懺悔

侯友宜力挺割頸案家屬　感嘆：太多罪犯假裝懺悔

疑涉統戰部招待　新竹25村里長遭調查

疑涉統戰部招待　新竹25村里長遭調查

關鍵字：

2024大選黃金周藍綠大咖中壢大拚場

讀者迴響

熱門新聞

孫燕姿妹妹斷絕姊妹關係：我已經累了

42歲前主播柳俊江疑燒炭輕生！　警消破門「證實已死亡」

命理師點名1生肖：2024青龍年最大苦主！

明晨04：49入「小寒」！4生肖恐病魔纏身、爆意外

網美爆乳大跳科目三　粉絲無情吐槽

慢飛天使馬場工作6年　被打到住院

謝震廷承認借高利貸！口袋放刀「是為了防身」

他狂打嗝3個月！醫一掃「全都是腫瘤」傻了：沒任何症狀

國三6車連撞1死2傷　台積電副理熱心竟喪命

酸高雄猴子「好肥喔」被聽到　他在街上被狂追

金曲新人謝震廷「當街揮刀攻擊」！　前公司緊急回應了

快訊／謝震廷露面還原「持刀攻擊」原因！　為1事火大喊告前女友

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

小商人PO乾哥新廣告！喊修法「楊同學條款」

撈回虎斑　過一晚家人腿上都長貓

更多

最夯影音

更多
張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了
張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」　發聲反駁...他一張照片回擊！

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」　發聲反駁...他一張照片回擊！

風超大！飛機降落金門左右搖晃　各航空機師展高超技術平安落地

風超大！飛機降落金門左右搖晃　各航空機師展高超技術平安落地

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面