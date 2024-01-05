2024選前最後黃金周　藍綠大咖中壢大拚場爭搶逾188萬選票

▲2024大選倒數，候選人進入街頭戰。（圖／國民黨桃園市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024大選倒數，6日選前最後黃金周，藍、綠晚間在桃園市中壢區大拚場！國民黨「台灣平安、人民侯康」桃園團結勝選晚會，在中豐路與中美路二段交叉路口(機捷A22老街溪站)候康競選總部登場；民進黨「選對的人，走對的路」選前造勢大會則於中華路二段泰豐輪胎展開，二黨大咖齊聚桃園，拚勝選。

國民黨桃園市黨部5日表示，「台灣平安、人民侯康」桃園團結勝選晚會，6日晚上6時至9時在中壢區中豐路與中美路二段交叉路口(機捷A22老街溪站)候康競選總部登場，正副總統候選人侯友宜、趙少康、黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、議長邱奕勝、前桃園縣長吳志揚、立委候選人牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、不分區立委候選人謝龍介、柯志恩及黨籍桃園市議員出席，爭取桃園鄉親力挺國民黨。

▲2024大選倒數，候選人進入街頭戰。（圖／民進黨賴清德競總提供）

民進黨「選對的人，走對的路」選前造勢大會，則於中壢區中華路二段泰豐輪胎展開，正副總統候選人賴清德、蕭美琴，總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、行政院副院長鄭文燦以及立委候選人鄭運鵬、黃世杰、彭俊豪、范綱祥、趙正宇、劉仁照及黨籍桃園市議員出席，呼籲桃園鄉親1月13日出門投票，支持民進黨！

由於，國民黨主席朱立倫和民進黨行政院副院長鄭文燦都是桃園人，選前最後黃金周大造勢選在桃園舉行，相互較勁意味濃。尤其是，桃園市近年來，年輕人口移入，不乏許多首投族，成為兩黨力爭支持目標。

桃園市民政局統計，桃園總統副總統選舉人數為188萬餘人，較4年前多出逾10萬人。立委選區選舉人數以第一選區（龜山區、蘆竹區、桃園區15里）近34萬人最多。第二選區（大園區、觀音區、新屋區、楊梅區）、第三選區（中壢區73里）、第四選區（桃園區66里）都為30萬餘人。

另外，第五選區（平鎮區、龍潭區）和第六選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區12里）為28萬餘人。至於20至23歲的首投族，桃園市有近11萬人，其中男性有5.7萬人、女性有5.2萬人。