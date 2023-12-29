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社會 社會焦點 保障人權

新竹也傳介選！檢大規模傳訊25村里長、地方仕紳　2人獲交保

▲▼桃園機場,桃機,行李轉盤,行李。（圖／記者李姿慧攝）

▲新竹多名民代疑涉受統戰部招待赴陸，其中前張姓縣議員、韓姓女子以10、20萬交保。（示意圖，與本新聞無關／記者李姿慧攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹多位村里長及地方仕紳涉嫌在今年8月到10月間，接受中國大陸統戰部門赴北京、天津旅遊。案經檢調調查，又牽扯出前張姓新竹縣議員、韓姓女子疑似負責牽線，由於在行程中，團員還收到中共要求支持特定政黨候選人的言論，涉違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法等多項罪嫌，遭到調查，其中張男與韓女分別以10萬及20萬交保。

受到傳喚調查的其中一名團員直呼冤枉，他說自己只是很單純的出國玩，原本是想去越南，結果韓女邀約說要去大陸，他們才想說都是認識的人，一起一團玩比較有趣，沒想到卻涉入反滲透法當中「有夠倒楣」。

據悉，遭到調查的團員一共有25人，分為多團出發，據團員分別表示是受到其中一人邀約，旅行天數為5到7天不等，目的地為北京、萬里長城等名勝地區，團費約為2、3萬不等，居住在3星旅館。

張姓前議員也透過媒體喊冤，他說都是各鄉鎮村里長、民代想要開拓視野，才相約組團到大陸旅遊。因檢方要查扣他的手機，他解釋手機在大陸不慎遺失，回台後才無奈重買，但是檢方並不採信。

據了解，此次文傳訊的25名團員內有多名新竹縣市的村里長，以及地方社團活耀的仕紳，檢方傳喚後認為張男、韓女罪嫌重大，分別予10萬元、20萬元交保，其餘參加旅遊者則全數請回。

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