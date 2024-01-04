林德福「揪侯友宜掃街」爭7連霸！莊銘淵雨中拜票　陳愷寧悄PO文

記者施怡妏／綜合報導

2024大選進入倒數階段，其中新北市第9選區共有3人參選立委，分別是國民黨林德福、民進黨莊銘淵和台灣維新陳愷寧。因為外送員爸爸受到關注的陳愷寧，暫停一周選舉活動，今日悄悄發限動，曬出選舉公報中提到的6大政見，林德福找來侯友宜一起進行車隊掃街，莊銘淵則穿著雨衣與民眾問早。

▲陳愷寧強力推人本交通。（圖／翻攝自陳愷寧FB）



陳愷寧去年12月30日發文，因為爸爸的爭議，需要時間處理，因此暫停選舉行程一周，不過她昨天悄悄PO出2則限動。因台中一中周遭人行道違停亂象長期未受重視，學生廣播驅趕擋路的攤販，兩方各執一詞，陳愷寧力挺台中一中學生為人本交通努力。

另一則限動則貼出自己的選舉公報，其中第五點就提到「重建人本交通」，增設實體人行道、行人專用時相，改善現有人行設施破碎、充滿障礙物，無法安全行走的問題，取消機車強制兩段式左轉，與內側進行機車，健全人本交通。





爭取7連霸的林德福，昨日找來侯友宜一同上車拜票，從永和保福宮出發，一路抵達聯合競選總部，與熱情的民眾打招呼、互動，獲得選民的支持鼓勵，林德福感動表示，會帶著這份熱烈的心，繼續為台灣努力，拜託大家一定要出來投票。

擔任里長十多年的莊銘淵不畏風雨，找來許昭興議員站台，即便外頭下著雨，但仍澆不熄莊銘淵的熱情，穿著雨衣站在福和橋橋頭跟大家問早， 如此積極拜票，為的是讓永和有健康的新陳代謝，為永和的發展注入積極向上的新力量。