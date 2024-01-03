侯友宜力挺割頸案家屬「反對廢死」！感嘆：太多罪犯假裝懺悔

▲侯友宜堅決反對廢除死刑，因為他看過許多罪犯毫無悔意、假裝懺悔，只為了躲避應有的懲罰。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

新北某高中日前發生恐怖割喉案，導致一名國中學生身亡，死刑的存廢再度掀起社會論戰。對此，國民黨總統候選人侯友宜表示，他堅決反對廢除死刑，因為從警到現在看過太多窮兇極惡的罪犯，犯後毫無悔意，只顧著假裝懺悔，想藉此逃避應有的懲罰，大家都不是局外人，應盡全力為下一代撐起保護傘，希望政府能給予更多的支持。

對於近日發生的割頸案，侯友宜表示，各界都十分不捨，受害學生父母的公開信，更是讓社會大眾看見男同學的貼心、懂事以及善解人意，但也更能看見父母頓失愛子的悲痛，令人感到心疼。

在這封信當中，家屬也提出了四點呼籲，希望孩子的犧牲能夠減少日後的不幸，而侯友宜看完以後，也決定「完全支持家屬的訴求」。

侯友宜認為，面對「少年事件處理法」的不足，政府應參照日、韓的經驗，對於重大犯罪重新檢視年齡、管束及刑責等規定，在校園安全檢查上，教育部也應立即檢討現行規範與實務的落差，尊重孩子的隱私，也要確保學生的安全，並成為教師的後盾，而校園輔導人力、資源不足，政府也應該給予更多支持，才有辦法改善現況。

▲侯友宜堅決反對廢死，同時他也強調，從警以來立場從未改變過。（資料照／記者李毓康攝）



對於受害學生家屬所說的「只有嚴刑才能真正遏止遺憾再次發生」，侯友宜也深感認同，這也同樣是台灣多數民意的心聲。

侯友宜說，堅決反對廢死、依法執行死刑，是他從警以來不曾改變的立場，因為他看過太多窮凶極惡的罪犯，殺人不眨眼、犯案後毫無悔意，只會用盡各種手段，甚至是假裝懺悔，藉此逃避應得的懲罰。

侯友宜認為，對於這種情況，大家都不是局外人，應該拚盡全力替下一代撐起保護傘，如果悲劇、遺憾一再發生，法律又沒辦法作為守法公民的最後一到防線、無法讓加害者得到應有的懲罰，又如何還給受害者、家屬一個公道，又怎麼能讓犯錯的人真正反省，人民又該如何相信善惡終有報。

侯友宜說，死刑是台灣現行的法律制度，經歷完備的偵查、司法程序後，該執行就要執行，這不但是民意的期盼，也是政府身為執法者無法迴避的責任，執政者不應無視民意、也不能超越法律。

侯友宜提到，若執行與不執行死刑的權柄掌握在執政者手上，那麼支持廢死、反對廢死就是有意扛起國家大任的人，無法迴避的立場，因此他也想請問民進黨主席賴清德，「是否支持廢除死刑」，希望賴清德能負起責任，向全國人民、受害家庭表達立場，畢竟這些從來不是政治議題，而是價值的選擇，「全民都在等你的答案。」