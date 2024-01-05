侯康黃金周台南衝刺！馬英九轟綠「愛財色」：讓他退下來閉門思過

▲馬英九上台致詞，力挺侯康。（圖／ETtoday）

記者崔至雲、莊智勝／台南報導

2024大選進入最後衝刺階段，國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康在選前黃金周南下台南造勢，前總統馬英九也到場力挺，開頭就痛批蔡英文政府，執政以來丟了9個邦交國，且民進黨現在變成「貪汙、濫權、愛財色」，「我們要給他一些教訓，讓他退下來閉門思過！」

馬英九表示，7年前卸任將政權交棒給總統蔡英文時，台灣還有22個邦交國，沒想到這7年來蔡政府就丟了9個邦交國，現在只剩13個，「搞什麼啊？」馬英九指出，台灣一直希望回到世界衛生組織，他任內年年都參加，一共去了8次，但蔡英文只去了1次，還是派人去的，「以後就沒有了。」此外，蔡英文還提出「兩岸雙方互不隸屬」的論調刺激大陸，讓兩岸兵兇戰危，馬英九痛批「沒必要阿，這不是愛台灣的人講的話！」

馬英九還表示，從能源來看，民進黨很愛說非核家園，要排除核能，「但她知道嗎，這兩年世界都變了，認為核能也是綠能的一種，要保存，還要在2050年前增加三倍，結果我們還在搞非核，這麼落伍，怎能配合發展？」

馬英九批，民進黨創黨的口號是「清廉、勤正、愛鄉土」，但現在卻變成「貪汙、濫權、愛財色」，「不再是以前的民進黨了，他變了，要給他一些教訓，讓他退下來閉門思過！」