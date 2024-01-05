　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲酸國民黨造勢完「3000支國旗亂丟」　民眾黨撿來再利用

▲▼民眾黨總統候選人柯文哲於台中車掃。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨總統候選人柯文哲於台中車掃。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選倒數8天，民眾黨候選人柯文哲近來啟動全台車掃活動。5日行程來到台中，柯文哲中午在南屯萬和宮街講時爆料，「現場國旗都是去國民黨場合撿回來的」，稱國民黨造勢場合完國旗就亂丟、一場可以撿3000多支，直言國民黨這樣不對，現階段中華民國是最大公約數，國旗還是國家的符號，「怎麼會去造勢場合把國旗丟在地上？」

柯文哲中午在台中南屯萬和宮街講時說，今天早上掃街發現民眾黨支持者有個很大的特色，旗子不會來造勢場合完就丟掉，「我想說奇怪怎麼一直有旗子拿出來，還問江和樹我們有在發嗎？沒有，他們不會丟掉」。

柯文哲還不好意思地說，「我們那個旗子是去國民黨場合撿回來的」，國民黨造勢場合完國旗就亂丟，一場就收3000多支，這其實有2個不對，再怎麼樣都不可以把國旗丟在地上，「我覺得這不管怎麼樣，既然現階段中華民國是最大公約數，國旗還是國家的符號，怎麼會去造勢場合把國旗丟在地上？」

柯文哲笑說，所以後來江和樹就發現，國民黨造勢場合結束撿了3000多支回來，撿回來再發給大家。

柯文哲說，在國民黨的造勢場合完全只有拿國旗，沒有其他旗子，民進黨是全部都是綠色的旗幟，那天在桃園從台上往下看，因為國旗偏紅，民眾黨旗是蒂芬妮藍，從上面看下去顏色混在一起，非常美，全部紅的看起來太血腥、太綠的就太有意識形態。

柯文哲表示，這次選舉口號叫共融社會國家治理，他非常清楚，仇恨是政治動員最便宜有效的工具，「但世界上有兩個力量很大，可以用恨去推動一場政治運動，但能不能開始用愛？」

柯文哲指出，這次民眾黨提名過程，有提名外配當不分區立委且是在安全名單內，當時黨內也很有意見，但他認為是要相信自己相信的東西，如果台灣出身的嬰幼兒有7%是外籍母親，為什麼要這些人排除在外？

▲▼民眾黨總統候選人柯文哲於台中車掃。（圖／民眾黨提供）

ET快訊
快訊／選戰倒數8天！　桃立委候選人遭羈押禁見
19歲男大生闖紅燈撞特斯拉　後座女友摔飛亡
台八女神脫了「宜蘭水煮屁股蛋」！　超巨半球全被拍
快訊／南韓反擊了！出動海軍陸戰隊「海上射擊」K9自走砲
亞尼克遭爆壓榨員工！老闆反控離職副店長、員工　結果曝
子瑜帶隊！TWICE來台灣　定延機場被捕獲
隨機殺人被判死！　「殺人改運」黃富康病死在監獄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／選戰倒數8天！桃立委候選人馬治薇涉反滲透法　羈押禁見

選舉公報現「愛情騙子」打叉　劉建國躺著中槍：不成熟才這樣做

屏北選區國民兩黨短兵相接　蔣月惠打「公益選戰」求惠賜一票

2024總統大選廣告戰！侯競辦控民進黨惡意重製加工：抺黑中傷

蘇巧慧、石明謹站路口　秀4大政績「體育從基層紮根」力拚留國會

柯文哲酸國民黨造勢完「3000支國旗亂丟」　民眾黨撿來再利用

侯辦質疑公益信託進度　賴辦「持續進行中」：反觀又昱公司資產沒公布

要賴清德別躲廢死議題　趙少康：什麼都中國介選是要搞白色恐怖？

新北第6選區「林國春、張宏陸隔空槓上」　3候選人政見曝光！

抓到網軍！發文稱賴清德家掛畫破百萬　20分鐘換3組IP移動破200KM

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

快訊／選戰倒數8天！桃立委候選人馬治薇涉反滲透法　羈押禁見

選舉公報現「愛情騙子」打叉　劉建國躺著中槍：不成熟才這樣做

屏北選區國民兩黨短兵相接　蔣月惠打「公益選戰」求惠賜一票

2024總統大選廣告戰！侯競辦控民進黨惡意重製加工：抺黑中傷

蘇巧慧、石明謹站路口　秀4大政績「體育從基層紮根」力拚留國會

柯文哲酸國民黨造勢完「3000支國旗亂丟」　民眾黨撿來再利用

侯辦質疑公益信託進度　賴辦「持續進行中」：反觀又昱公司資產沒公布

要賴清德別躲廢死議題　趙少康：什麼都中國介選是要搞白色恐怖？

新北第6選區「林國春、張宏陸隔空槓上」　3候選人政見曝光！

抓到網軍！發文稱賴清德家掛畫破百萬　20分鐘換3組IP移動破200KM

中共展開組織瘦身　多省市表明縮減領導職位數

石川強震「路斷房倒」物資進不去！　自衛隊徒步走進災區

花蓮3大知名景點敬老扶弱　持敬老卡及愛心卡免費入園

單身租屋族大減稅！財長莊翠雲：年收62.6萬以下免繳稅

春節交通量爆1.5倍！初二、初三最塞　7大國道疏運措施一次看

以為是「髒兮兮絨毛玩具」遭丟棄在河岸　她走近看嚇到：活生生的

東森寵物店員嗨跳科目三　「隱藏版毛店長」乖坐憨笑默默吸睛

伊藤潤二又來了！「驚典美學館」恐怖周邊大集合　VR體驗嚇到腿軟

快訊／選戰倒數8天！桃立委候選人馬治薇涉反滲透法　羈押禁見

好市多超大咖！他曬「破5萬元好多金」　全場驚：刷了250萬？

高速「頭轉」→人體陀螺！

政治熱門新聞

選舉公報驚見劉尚謙　網歪樓刷一句話

趙少康上《夜夜秀》　蔡正元讚：有本事

快訊／不用等2026！「凱旋苑」承租戶　符合條件者可申請租金補貼

凱旋苑戶外樓梯加窗違規　北市要求限期改善

賴稱核定管中閔當校長　管：當大家失憶？

急性病床護理師加薪1萬！侯康承諾　不經醫院「行政院直接撥款」

盤點選舉公報超狂政見　火鍋不加芋頭

侯友宜拋政見：97萬青貧讀學碩士免費

國民黨立委候選人被爆曾圍毆警察　4打1還拿啤酒瓶敲被害者後腦勺

選戰觀察／侯康勝選只缺東風？　國民黨欠選民一個「棄柯」理由

快訊／「挺柯YouTube頻道」無預警遭移除　急喊：了解情況中

侯友宜拒操作棄保：我一定會贏

公主行醫！吳欣盈親民「亞洲蹲」幫擦藥

韓商向台輸出潛艦技術遭追查　韓媒：台親中立委舉報

更多熱門

相關新聞

侯辦質疑公益信託進度　賴辦「持續進行中」：反觀又昱公司資產沒公布

侯辦質疑公益信託進度　賴辦「持續進行中」：反觀又昱公司資產沒公布

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室今（5日）指出，將凱旋苑未出租52間空房改為社會住宅、8日開放申請，並反問民進黨候選人賴清德萬里老家公益信託進度。對此，賴清德競選辦公室回應，相關事宜都在持續進行當中，但又昱公司的資產都還沒公布，嘴喊居住正義，卻是吸學生的血，炒自己的地；說注重安全，凱旋苑卻沒有公安申報，實在令人納悶。

羅明才狂言得15萬票就選新北市長　民進黨：政治分贓醜陋戲碼

羅明才狂言得15萬票就選新北市長　民進黨：政治分贓醜陋戲碼

雲林選情倒數　虎尾鄉親團結相挺丁學忠、張嘉郡

雲林選情倒數　虎尾鄉親團結相挺丁學忠、張嘉郡

金溥聰大怒！轟綠帶頭侵權敗壞選風　嗆：民進黨違法廣告誰敢播？

金溥聰大怒！轟綠帶頭侵權敗壞選風　嗆：民進黨違法廣告誰敢播？

國民黨立委候選人被爆曾圍毆警察　4打1還拿啤酒瓶敲被害者後腦勺

國民黨立委候選人被爆曾圍毆警察　4打1還拿啤酒瓶敲被害者後腦勺

關鍵字：

2024柯文哲柯P民眾黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

國三6車連撞1死2傷　台積電副理熱心竟喪命

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

林襄「我跟她是表姐妹」同框孫生前女友！

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

周杰倫一張照片回擊了

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

選舉公報驚見劉尚謙　網歪樓刷一句話

基隆「類富士山照」萬人朝聖

更多

最夯影音

更多
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面