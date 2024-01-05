柯文哲酸國民黨造勢完「3000支國旗亂丟」　民眾黨撿來再利用

▲民眾黨總統候選人柯文哲於台中車掃。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選倒數8天，民眾黨候選人柯文哲近來啟動全台車掃活動。5日行程來到台中，柯文哲中午在南屯萬和宮街講時爆料，「現場國旗都是去國民黨場合撿回來的」，稱國民黨造勢場合完國旗就亂丟、一場可以撿3000多支，直言國民黨這樣不對，現階段中華民國是最大公約數，國旗還是國家的符號，「怎麼會去造勢場合把國旗丟在地上？」

柯文哲中午在台中南屯萬和宮街講時說，今天早上掃街發現民眾黨支持者有個很大的特色，旗子不會來造勢場合完就丟掉，「我想說奇怪怎麼一直有旗子拿出來，還問江和樹我們有在發嗎？沒有，他們不會丟掉」。

柯文哲還不好意思地說，「我們那個旗子是去國民黨場合撿回來的」，國民黨造勢場合完國旗就亂丟，一場就收3000多支，這其實有2個不對，再怎麼樣都不可以把國旗丟在地上，「我覺得這不管怎麼樣，既然現階段中華民國是最大公約數，國旗還是國家的符號，怎麼會去造勢場合把國旗丟在地上？」

柯文哲笑說，所以後來江和樹就發現，國民黨造勢場合結束撿了3000多支回來，撿回來再發給大家。

柯文哲說，在國民黨的造勢場合完全只有拿國旗，沒有其他旗子，民進黨是全部都是綠色的旗幟，那天在桃園從台上往下看，因為國旗偏紅，民眾黨旗是蒂芬妮藍，從上面看下去顏色混在一起，非常美，全部紅的看起來太血腥、太綠的就太有意識形態。

柯文哲表示，這次選舉口號叫共融社會國家治理，他非常清楚，仇恨是政治動員最便宜有效的工具，「但世界上有兩個力量很大，可以用恨去推動一場政治運動，但能不能開始用愛？」

柯文哲指出，這次民眾黨提名過程，有提名外配當不分區立委且是在安全名單內，當時黨內也很有意見，但他認為是要相信自己相信的東西，如果台灣出身的嬰幼兒有7%是外籍母親，為什麼要這些人排除在外？