　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「水牛伯」游錫堃陪李坤城掃街籲：拒絕賄選　蔡明堂邀徐巧芯催票

記者楊喬詅／綜合報導

2024選戰倒數8天，各區候選人紛紛加緊腳步拉票。新北第3選區（三重區103個里）民進黨候選人李坤城今（5）日邀請立法院長游錫堃站台相挺。游錫堃向民眾喊話，選擇李坤城不只顧台灣，也能好好建設三重，另外希望民眾一定要堅定拒絕賄選，為台灣投下珍貴的一票。對手蔡明堂則邀請立委候選人徐巧芯、議員王威元一同拜票，與不少熱情鄉親打招呼搏感情。

▲▼「水牛伯」游錫堃陪李坤城掃街喊：拒絕賄選　蔡明堂邀徐巧芯催票。（圖／李坤城提供、翻攝蔡明堂臉書）

▲李坤城邀游錫堃掃街拜票。（圖／李坤城提供）

立法院長游錫堃陪同候選人李坤城5日在三和市場掃街拜票，「水牛伯」游錫堃也展現親和力和高人氣，與鄉親們合照、握手，受到熱烈歡迎。游錫堃表示，這次的選舉就是要顧台灣，要選對的人，走對的路，捍衛台灣民主自由、主權安全，就是要選擇賴清德、蕭美琴，並且國會要過半，而國會過半就要選擇李坤城。

▲▼「水牛伯」游錫堃陪李坤城掃街喊：拒絕賄選　蔡明堂邀徐巧芯催票。（圖／李坤城提供、翻攝蔡明堂臉書）

▲李坤城、游錫堃呼籲民眾拒絕賄選。（圖／李坤城提供）

游錫堃稱讚，李坤城不僅在議會表現突出，學經歷很好，「選擇他不但可以顧台灣，也能好好建設三重。」此外游錫堃也提及，近期選區爆出賄選，若真有賄選行為，鄉親一定要拒絕，不要為了幾百塊傷害台灣。

▲▼「水牛伯」游錫堃陪李坤城掃街喊：拒絕賄選　蔡明堂邀徐巧芯催票。（圖／李坤城提供、翻攝蔡明堂臉書）

▲李坤城和游錫坤展現親和力。（圖／李坤城提供）

 

國民黨候選人蔡明堂則於4日與同黨立委候選人徐巧芯、議員王威元一同在路口宣講拜票。蔡明堂說，「過去7年多以來，民進黨做得不好，我們國民黨來做。」他指出，自己和徐巧芯都有一樣的理念，也都為地方服務，未來也希望為國家來服務，這是最大的心願。

他也直言，「我們不希望空降的立委又到三重來」，過去自己擔任6年的議員，替三重解決很多停車問題，未來當上立委也會繼續幫地方解決停車問題。

▲▼「水牛伯」游錫堃陪李坤城掃街喊：拒絕賄選　蔡明堂邀徐巧芯催票。（圖／李坤城提供、翻攝蔡明堂臉書）

▲▼徐巧芯、王威元為蔡明堂站台。（圖／翻攝蔡明堂臉書）

▲▼「水牛伯」游錫堃陪李坤城掃街喊：拒絕賄選　蔡明堂邀徐巧芯催票。（圖／李坤城提供、翻攝蔡明堂臉書）

徐巧芯也表示，蔡明堂在地服務非常多年，鄉親所有期待和懇託他都知道，請大家1月13號出門投票，支持蔡明堂進入國會，讓蔡明堂為人民服務、監督政府。

蔡明堂後續也在臉書說，今天天氣十分寒冷，非常感謝徐巧芯、王威元特別陪自己拜票，更感恩特地前給我們溫暖及經過時熱情打招呼的朋友們。此外，蔡明堂也貼出里長們對其政績的肯定，例如興穀國小、正義國小地下停車場，緩解民眾停車需求。

▲▼「水牛伯」游錫堃陪李坤城掃街喊：拒絕賄選　蔡明堂邀徐巧芯催票。（圖／李坤城提供、翻攝蔡明堂臉書）

▲蔡明堂直言嗆李坤城「空降立委」。（圖／翻攝蔡明堂臉書）

 
ET快訊
快訊／軍公教退休金將調升！
快訊／侯友宜台南造勢「眾人簇擁進場」！馬英九、蔣萬安現身力挺
獨／慢飛天使打工6年「一毛錢都沒有」　被惡老闆打到住院
陸情侶「來台玩10天」完全不想走　驚喊：台灣公車狂飄移
韓國瑜首次主持！　侯友宜台南造勢韓粉瘋喊「給我一個總統」
「威秀點數全沒了」一票會員帳號都被砍　影城回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

駁「突襲」賴清德萬里老家　新北市府：寄通知時還沒有任何代理人

快訊／軍公教退休金將調增！物價成長率達標　行政院：盼調幅不低於4%

新北市府稱萬里宅沒代理人　賴辦批謊話連篇：藏鏡人別再為難公務員

快訊／侯友宜台南造勢「眾人簇擁進場」！馬英九、蔣萬安現身力挺

「水牛伯」游錫堃陪李坤城掃街籲：拒絕賄選　蔡明堂邀徐巧芯催票

我堅決反對廢死！侯友宜提4主張防校園暴力　家長教師力挺修法

李柏毅遭控碩士論文涉抄襲　趙少康開嗆退選：還有資格選嗎？

直擊／韓國瑜魅力無法擋！　侯友宜台南造勢韓粉瘋喊「給我一個總統」

賴清德七度南下小英故鄉催票　拜託屏東鄉親讓徐富癸高票當選

批民進黨違反著作權法「太過頭了」　趙少康：難怪是目無法紀的政黨

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

辭掉金融工作改到市場擺攤　年輕女勉勵：找到自我價值

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

駁「突襲」賴清德萬里老家　新北市府：寄通知時還沒有任何代理人

快訊／軍公教退休金將調增！物價成長率達標　行政院：盼調幅不低於4%

新北市府稱萬里宅沒代理人　賴辦批謊話連篇：藏鏡人別再為難公務員

快訊／侯友宜台南造勢「眾人簇擁進場」！馬英九、蔣萬安現身力挺

「水牛伯」游錫堃陪李坤城掃街籲：拒絕賄選　蔡明堂邀徐巧芯催票

我堅決反對廢死！侯友宜提4主張防校園暴力　家長教師力挺修法

李柏毅遭控碩士論文涉抄襲　趙少康開嗆退選：還有資格選嗎？

直擊／韓國瑜魅力無法擋！　侯友宜台南造勢韓粉瘋喊「給我一個總統」

賴清德七度南下小英故鄉催票　拜託屏東鄉親讓徐富癸高票當選

批民進黨違反著作權法「太過頭了」　趙少康：難怪是目無法紀的政黨

駁「突襲」賴清德萬里老家　新北市府：寄通知時還沒有任何代理人

Nissan電動休旅車「橫跨北極→南極成功」！Ariya今年台灣買得到

快訊／軍公教退休金將調增！物價成長率達標　行政院：盼調幅不低於4%

新北市府稱萬里宅沒代理人　賴辦批謊話連篇：藏鏡人別再為難公務員

陸女團唱跳中文版《Queencard》！　直翻歌詞遭網虧：有夠荒謬

快訊／侯友宜台南造勢「眾人簇擁進場」！馬英九、蔣萬安現身力挺

「小寒」5生肖運勢逆轉勝！屬龍備受矚目、第一名貴人運超強

《我的婆婆》邱凱偉解鎖新身分！大咖星友全現身力挺

立委候選人馬治薇選前遭收押　原因曝光：接受百萬資助還提供情資

獨／慢飛天使馬場打工6年「一毛錢都沒有」　慘被惡老闆打到住院

政治熱門新聞

選舉公報驚見劉尚謙　網歪樓刷一句話

趙少康上《夜夜秀》　蔡正元讚：有本事

快訊／立委候選人馬治薇涉反滲透法　羈押禁見

快訊／不用等2026！「凱旋苑」承租戶　符合條件者可申請租金補貼

直擊／韓國瑜魅力無法擋！　侯友宜台南造勢韓粉瘋喊「給我一個總統」

凱旋苑戶外樓梯加窗違規　北市要求限期改善

急性病床護理師加薪1萬！侯康承諾　不經醫院「行政院直接撥款」

賴稱核定管中閔當校長　管：當大家失憶？

國民黨立委候選人被爆曾圍毆警察　4打1還拿啤酒瓶敲被害者後腦勺

盤點選舉公報超狂政見　火鍋不加芋頭

侯友宜拋政見：97萬青貧讀學碩士免費

公主行醫！吳欣盈親民「亞洲蹲」幫擦藥

快訊／「挺柯YouTube頻道」無預警遭移除　急喊：了解情況中

選戰觀察／侯康勝選只缺東風？　國民黨欠選民一個「棄柯」理由

更多熱門

相關新聞

李柏毅碩士論文涉抄襲　趙少康開嗆

李柏毅碩士論文涉抄襲　趙少康開嗆

國民黨5日踢爆，民進黨高雄市立委候選人李柏毅碩士論文涉嫌抄襲，經圖靈系統比對相似比率達30%，呼籲李柏毅不要只顧著跑行程，應趕快出來面對論文問題。國民黨副總統候選人趙少康今（5日）受邀南下赴高雄科技大學演講，聯訪時被問及此事痛批，「這就是騙！凡是抄論文的都該全部退選！」

遭曾玟學質疑毆警事件　邱鎮軍反問廢死態度

遭曾玟學質疑毆警事件　邱鎮軍反問廢死態度

賴清德七度南下小英故鄉催票　拜託屏東鄉親讓徐富癸高票當選

賴清德七度南下小英故鄉催票　拜託屏東鄉親讓徐富癸高票當選

高雄立委候選人涉賄選　2人交保1羈押禁見

高雄立委候選人涉賄選　2人交保1羈押禁見

北市第6選區／喊大麻、性交易合法化　台大畢業的他超狂政見一次看

北市第6選區／喊大麻、性交易合法化　台大畢業的他超狂政見一次看

關鍵字：

2024立委2024六都立委2024新北市立委李坤城蔡明堂

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

國三6車連撞1死2傷　台積電副理熱心竟喪命

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

林襄「我跟她是表姐妹」同框孫生前女友！

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

周杰倫一張照片回擊了

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

「差14cm哥哥」搞出人命！爸媽要「母單28年」他扛下

即／金曲歌手與女友爆口角　情緒失控當街揮刀

更多

最夯影音

更多
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下
罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面