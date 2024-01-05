「水牛伯」游錫堃陪李坤城掃街籲：拒絕賄選　蔡明堂邀徐巧芯催票

記者楊喬詅／綜合報導

2024選戰倒數8天，各區候選人紛紛加緊腳步拉票。新北第3選區（三重區103個里）民進黨候選人李坤城今（5）日邀請立法院長游錫堃站台相挺。游錫堃向民眾喊話，選擇李坤城不只顧台灣，也能好好建設三重，另外希望民眾一定要堅定拒絕賄選，為台灣投下珍貴的一票。對手蔡明堂則邀請立委候選人徐巧芯、議員王威元一同拜票，與不少熱情鄉親打招呼搏感情。

▲李坤城邀游錫堃掃街拜票。（圖／李坤城提供）

立法院長游錫堃陪同候選人李坤城5日在三和市場掃街拜票，「水牛伯」游錫堃也展現親和力和高人氣，與鄉親們合照、握手，受到熱烈歡迎。游錫堃表示，這次的選舉就是要顧台灣，要選對的人，走對的路，捍衛台灣民主自由、主權安全，就是要選擇賴清德、蕭美琴，並且國會要過半，而國會過半就要選擇李坤城。

▲李坤城、游錫堃呼籲民眾拒絕賄選。（圖／李坤城提供）

游錫堃稱讚，李坤城不僅在議會表現突出，學經歷很好，「選擇他不但可以顧台灣，也能好好建設三重。」此外游錫堃也提及，近期選區爆出賄選，若真有賄選行為，鄉親一定要拒絕，不要為了幾百塊傷害台灣。

▲李坤城和游錫坤展現親和力。（圖／李坤城提供）

國民黨候選人蔡明堂則於4日與同黨立委候選人徐巧芯、議員王威元一同在路口宣講拜票。蔡明堂說，「過去7年多以來，民進黨做得不好，我們國民黨來做。」他指出，自己和徐巧芯都有一樣的理念，也都為地方服務，未來也希望為國家來服務，這是最大的心願。

他也直言，「我們不希望空降的立委又到三重來」，過去自己擔任6年的議員，替三重解決很多停車問題，未來當上立委也會繼續幫地方解決停車問題。

▲▼徐巧芯、王威元為蔡明堂站台。（圖／翻攝蔡明堂臉書）

徐巧芯也表示，蔡明堂在地服務非常多年，鄉親所有期待和懇託他都知道，請大家1月13號出門投票，支持蔡明堂進入國會，讓蔡明堂為人民服務、監督政府。

蔡明堂後續也在臉書說，今天天氣十分寒冷，非常感謝徐巧芯、王威元特別陪自己拜票，更感恩特地前給我們溫暖及經過時熱情打招呼的朋友們。此外，蔡明堂也貼出里長們對其政績的肯定，例如興穀國小、正義國小地下停車場，緩解民眾停車需求。

▲蔡明堂直言嗆李坤城「空降立委」。（圖／翻攝蔡明堂臉書）