侯辦「敬告」媒體勿播出民進黨廣告　賴清德：盼侯友宜改變戒嚴心態

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室昨指出，民進黨將於今天發布廣告，廣告內容從0至4秒，完全是直接移植侯辦發布侯康配廣告影片片段，並「敬告」各大媒體勿上架播出，否則提告。對此，民進黨總統候選人賴清德5日受訪表示，為何可以取得還未對外公開廣告甚至明目張膽施壓？希望侯友宜改變戒嚴時期的心態，尊重言論自由。

賴清德今出席六堆客家候選會成立造勢大會，對於媒體詢問侯辦施壓電視台一事，賴清德指出，希望侯友宜對外說明，為何有辦法取得民進黨還未對外公開廣告？又明目張膽施壓電視台不可以播放？這是傷害言論自由，希望侯友宜說清楚講明白。

賴清德表示，國民黨執政時期，侯友宜刑大隊長帶隊捉捕鄭南榕、發生不幸事件，希望侯友宜改變戒嚴時期的心態，尊重言論自由，這是許多人犧牲奉獻才得到，身為總統候選人，若無法保護言論自由、甚至傷害言論自由，若讓你當選會變什麼情況？這是國人最關心的事情。

而新北市府昨發新聞稿稱，到賴清德萬里老宅丈量卻撲空，賴清德回應，新北市府為何這次沒有通知法律代理人？所有事情都已經交給代理律師跟地政士，過去新北市府也是通知他們，為何這次沒有？選前這種小動作大可不必，自己已經多次說明，這個老房子，政府怎麼要求就怎麼配合辦理，沒有其他意見。

賴清德指出，新北市府都已經知道房子交給律師跟地政士辦理，有事情可以聯絡他們，他們一定會依照要求配合，選前幾天特意不通知他們、又公諸媒體，這種小動作大可不必。