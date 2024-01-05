飛機起降「桌椅調回原位」是為了方便逃生　搭機3動作超重要

▲日本航空JAL516班機與海保機相撞後起火。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

日本羽田機場2日發生兩機相撞的重大事故，其中日航客機載了367名乘客與12名機組人員，最終全員順利脫困，被視為奇蹟。知名旅日部落客「魚漿夫婦」就分享一些搭機小知識，包括飛機起降時，將座椅調回原位的動作，原來是為了讓乘客更容易逃生。

「魚漿夫婦」昨在粉專轉PO文，該名網友在推特表示，隨著這次的嚴重飛安事故，他終於了解到搭機時一些規範背後的意義。

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1.在起飛或降落前後調暗機艙燈光

是為了讓乘客在緊急情況下更容易適應黑暗，方便應對緊急逃生的黑暗情況。

2.打開窗戶的遮陽板

是為了在火災發生時，更容易辨認火源位置。

3.將座椅調回原位

是為了讓後座乘客更容易逃生。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

該網友直言，雖然看似是小事，請大家務必遵守；同時，他也補充說明逃生時該注意的事項，表示「確認可以從哪裡逃出是最重要的，在有指示之前，請等待引導；同時不要攜帶手提行李（只是手機的話可以）；滑梯容易被刮破，所以請脫掉高跟鞋；還有大家越心急，疏散所需的時間就越長，因此請遵守排隊順序；最後男性在脫逃後，請幫助下一位使用滑梯的人。」

對此，網友們紛紛回應，「最重要的是，把自己變成機器人，完全相信空服員的指令喔，他們可是受過專業訓練的人員」、「很實用，謝謝分享」、「有一次剛好坐在逃生門前，空服員還特地跟我們說逃生門開法，以及有發生情況時要協助逃生」。