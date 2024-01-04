漳平台創園打造好成果！　羅東川：每年櫻花盛開遊客多達10萬人

▲福建省政府介紹對台《實施意見》亮點。（圖／翻攝人民網）

記者任以芳／福建報導

大陸去年9月公布《中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱意見），對台政策升級。日前福建省委副書記羅東川介紹新政策，特地幫漳平台創園櫻花茶園打廣告，每年櫻花盛開吸引數十萬遊客，期待未來擴大發展，同時配合意見政策，實際落實每一項對台政策。

對台21條《意見》去年9月公布後，福建方面著手落實各種細項，為了讓外界更了解《實施意見》，特地舉行記者會。由羅東川介紹重大意義、主要考慮及特色亮點。其他出席人員福建省委常委郭寧寧、省民政廳黨組書記程強、省交通運輸廳黨組書記陳岳峰、省商務廳黨組書記黃河明、省文旅廳黨組書記林向東、省農業農村廳黨組副廳長梁全順。

制定《實施意見》的背景和重要意義，羅東川介紹，一是立足於彰顯福建的責任使命、擔當作為。二是更加明確示範區建設的目標定位。目標到2025年，兩岸融合發展示範區建設取得實質性進展，未來更長一段時期內，福建全域基本建成兩岸融合發展示範區。三是聚焦台胞的參與和共建共享。

▲福建省委副書記羅東川。（圖／翻攝人民網）

關於《實施意見》特色亮點，羅東川舉例，「上次見到馬祖的鄉親，我說你們怎麼和福州的老百姓沒有什麼區別，結果他們講我們就是福州人。」

羅東川指出，未來積極促進兩岸融合發展，重點支持福州、廈門發揮區位優勢，構建「同城生活圈」，全域推進，福建九市一區83個縣市區一起推動兩岸的融合。

談到如何落實台灣農漁業在福建深耕？羅東川特地幫台農打廣告，「漳平台創園櫻花茶園知名度很高，每次櫻花盛開時候，去的遊客達到幾十萬人。來自台灣的農民、企業家通過他們長期的努力，打造出這麼多好的成果，我們也希望台創園的成果能夠更多鋪開。」

福建省農業農村廳黨組成員、副廳長梁全也介紹，目前，福建省台創園累計吸引730多家台資農業企業入園，引進台資12.9億美元，年產值超過100億元。

梁全順表示，福建將重點從著力培育特色主導產業，支持台資農業企業基地建設、技術改造、精品培育，加速推動產業轉型升級，打造一批技術先進、裝備現代、引領發展的台資現代農業企業。

未來也會借鑒台灣休閒農業和鄉村旅遊等方面的成功發展經驗，福建支持台資農業企業拓展「農業+創意、文化、旅遊、康養」等模式，定期舉辦櫻花文化旅遊節、甜柿文化節等，加速多業態融合發展，實現產業轉型升級。爭取5年內實現國家級台創園在福建省九市一區全覆蓋。