超辣荷官出事啦！3妹「性感聖誕裝+長靴」上工1周　驚人收入曝光

記者許權毅／台中報導

台中第二分局警方去年聖誕節破獲一起大型賭場，其中現場有至少3名荷官身穿火辣聖誕裝、長靴，露出長腿，還能看出特別綁著辮子或麋鹿髮箍，相當用心迎接上門賭客。果然此舉奏效，警方追查，多名20出頭歲的荷官，每晚能收到平均上萬元小費，多一點甚至會到5、6萬，大家一同平分，還不包含賭場負責人提供的正職薪水。最終包含賭客、負責人等23人均被送辦。

▲▼台中一大型賭場為了攬客，還專門辦聖誕活動，要年輕荷官穿聖誕裝、露長腿，果真荷官們收到大量小費。（圖／記者許權毅翻攝）

第二警分局指出，去年12月底接獲線報，指出北區文心路有一棟大樓內藏大型賭場，該賭場45歲郭姓負責人，利用一樓是超商作為掩護，租用地下室，提供百家樂、德州撲克等娛樂，甚至為了規避查緝，租用3格停車格，有3台專車接送賭客。

▲▼警方攻堅當天，現場有大量賭客，包含賭場人員在內，總計帶回23人。（圖／記者許權毅翻攝）



警方追蹤鎖定後，決定在賭場推出「聖誕活動」期間收網，12月底向台中地方法院聲請搜索票，並且申請保安大隊特勤中隊6名員警協助破門攻堅。只見警方強勢破門後，多名賭客嚇得雙手投降，3名身穿聖誕裝的辣妹荷官、工作人員配合蹲地。

當場逮捕賭場45歲郭姓負責人、把風員工1名、櫃檯會計1名、現場員工3名、荷官4名等共10名、賭客13位合計23人，共查扣撲克牌、籌碼、骰子、賭資30萬元等證物，全案警詢後，分別依賭博罪移送法辦及依社會秩序維護法裁罰。