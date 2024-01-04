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社會 社會焦點 保障人權

8年級生組販毒集團　警鋸開保險箱驚見轉輪霰彈槍+達姆彈

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊宣布偵破販賣毒咖啡的槍毒集團，警方日前接獲情資發現，新北市板橋地區有一組年輕人組成的販毒集團並擁槍自重，警方會同新北市板橋、海山分局共組專案小組報請新北地檢署指揮，從去年9月起發起兩波搜索行動，逮捕販毒主嫌陳廷威（28歲）及集團成員共5人，查扣市價達250萬元新台幣的毒咖啡包原料甲基甲基卡西酮718克，及半成品1524包等大批毒品，並在張姓小弟家中保險櫃查扣Glock43型手槍、轉輪霰彈槍及殺傷力強大的達姆彈、霰彈等槍械。

▲刑事局宣布破獲板橋區8年級生販毒集團，並ˇ查扣大殺傷力霰彈槍和達姆彈。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布破獲板橋區8年級生販毒集團，查扣大殺傷力霰彈槍和達姆彈。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

專案小組監控發現，陳嫌等人在新北市板橋區租賃套房，利用分裝、封口機具製造混合果汁粉和俗稱喵喵的甲基甲基卡西酮製成毒咖啡包，再以每包最少5百元以上價格對外販售。

▲刑事局宣布破獲板橋區8年級生販毒集團，並ˇ查扣大殺傷力霰彈槍和達姆彈。（圖／記者張君豪翻攝）

幫陳姓主嫌藏槍的張姓小弟。

警方從去年9月26日、12月1日發動兩波搜索，查扣半成品1524包、第三級毒品卡西酮 718公克、K他命103公克、果汁粉、分裝袋、封口機、分裝器具1批、手機11支、現金新台幣9萬餘元等證物。

警方並掌握該集團為求販毒順利而擁槍自重，陳嫌心思細膩，把槍枝分交給家住板橋龍泉街的張姓小弟（28歲）保管，警方登門搜索，順利在張姓小弟的保險箱內查扣Glock43型手槍1枝、輪轉式霰彈槍1枝、達姆彈44顆、子彈1顆、霰彈3顆、槍枝零件1批，其中9mm口徑、俗稱「中凹彈」的達姆彈子彈頭呈現中凹狀且有切割痕，若子彈射入人體將會因高速爆裂成破片，殺傷力相當強大，所幸遭警方查獲。

▲刑事局宣布破獲板橋區8年級生販毒集團，並ˇ查扣大殺傷力霰彈槍和達姆彈。（圖／記者張君豪翻攝）

陳姓主嫌被捕後否認製毒、販賣毒品，辯稱「不知道小弟在外面幹嘛」，但警方掌握他涉販毒明確事證，警訊後依觸犯毒品危害防制條例將5人移送，陳姓主嫌因到案後否認涉案，遭檢察官聲押獲准；警方將持續溯源追查毒品、槍枝來源和販毒網絡，扣案槍枝也將進行彈道比對，釐清是否涉及其他重大刑案。

▲刑事局宣布破獲板橋區8年級生販毒集團，並ˇ查扣大殺傷力霰彈槍和達姆彈。（圖／記者張君豪翻攝）

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