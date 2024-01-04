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男子用磚塊連砸女友頭部！疑因討嘸87萬分手費　檢方：應判死刑

▲女子慘遭男友拿磚頭砸死。（圖／翻攝自微博）

▲女子慘遭男友拿磚頭砸死。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

南京法院近日公開審理一起命案，死者楊姓女子生前與前男友韓姓男子發生爭執。韓姓男子疑似因討分手費20萬元（人民幣，下同，約台幣87.5萬元）無果，一氣之下拿磚塊連砸楊姓女子頭部，以致其死亡。檢方認為，應判韓姓男子死刑。

據《荔枝新聞》報導，2022年10月開始，楊姓女子與男友韓姓男子因情感糾紛，持續發生多次爭執。2023年4月22日凌晨，韓姓男子在一家KTV找到正在應酬的楊姓女子，強行將她帶走，2人在外頭的停車場又發生爭執。

▲女子慘遭男友拿磚頭砸死。（圖／翻攝自微博）

▲▼韓姓男子疑因討不到分手費，憤而起了殺心。（圖／翻攝自微博）

▲女子慘遭男友拿磚頭砸死。（圖／翻攝自微博）

死者楊姓女子的弟弟表示，韓姓男子已經不是第一次動手了，第一次動手時，姊姊沒有告訴家人；第二次動手時，姊姊打給了他求助，「我逼著我姊報警，後來將那男的聯絡方式都封鎖了。」

他說道，「後來他（韓姓男子）打給我說，要分手可以，但要20萬元的分手費。我說他動手打我姊憑什麼要錢，結果他好像要不到就起了殺心，跑去KTV找我姊。包廂裡8個人都喝醉了，以為我姊去上廁所，都不知道是他帶走了人。」

報導指出，楊姓女子死於顱腦損傷。檢方認為，韓姓男子的行為已構成故意傷害罪和故意殺人罪，建議數罪併罰，判處韓某死刑。由於案情重大，法院沒有當庭宣判。

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