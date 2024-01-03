2裝璜工「可掀床」離奇亡！高大成：恐中樞神經昏迷+缺氧窒息

▲北市傳出兩名裝璜工離奇死亡，高大成認為，若為意外，2人可能是吸入過量甲苯，導致中樞神經昏迷，最終窒息而亡。（合成圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台北市內湖區2日發生一起死亡案件，2名裝璜工不明原因倒臥「掀床」內，疑似在施作時，利用黏著劑黏合，卻雙雙被困在掀床裡面死亡。知名法醫高大成則點出3個重點，一是該掀床能否從裡面開啟？二是兩人是否有毒品前科？三是兩人是否衣服整齊？高大成直言「黏著劑致死」幾乎沒聽過，若是不小心被關在裡面，應屬意外，吸入過多甲苯，導致中樞神經昏迷，最終缺氧死亡，要在解剖時抽血確認體內含量。

本案發生在2日晚間，27歲林姓與24歲江姓裝潢工人在北市內湖一處新建案施工，直到深夜卻沒回家，2人的妻子、女友著急找人，一同前往該棟大樓找人，再次撥打電話時，發現鈴聲從一個可掀式床板裡面傳來，打開赫見2人倒臥裡頭，當場無呼吸心跳，送醫不治。

警方初判現場無打鬥或外力介入，2人疑似是在施工過程中吸入大量有機溶劑甲苯，因此中毒死亡，至於詳細案發經過及確切死因，仍有待進一步調查釐清。

針對此離奇案件，《東森新媒體ETtoday》詢問中山醫大法醫系主任高大成，他認為，首要先釐清3件事情。

高大成說，第一點就是掀床能否從裡頭開啟？若是要有按鈕從外面開，裡面無法出去，基本上2個男生也很難脫困，反之若能，基本上2個大男生能強行打開；其二，2人是否有毒品前科，關係到是否吸食過量強力膠；第三，現場2人是否衣衫整齊？

高大成指出，按照邏輯推論，基本上安裝床架不需要大量黏著劑，且黏著劑是否有如此大毒性？另外也要考量時間有多久。

高大成認為，若最有可能當屬意外，2人不慎被關在裡面，加上吸入大量含有甲苯的黏著劑，因為中樞神經昏迷、肝腎中毒，2人在裡面又無法呼吸，導致發紺，臉部會呈現紫青色，缺氧窒息死亡。

他說，後續要在解剖時抽取2人體內血液含量，是否有超標中毒就可知道。至於2人頭腳方向不同，若並無衣衫不整，也可能是單純施作不同地方。

高大成表示，先前幾乎沒聽過因為黏著劑過量致死的雙屍命案，是有聽過吸食強力膠過量而亡的案例，直言罕見。