快訊／點名Dcard、PTT下架割頸少年　新北地院被網友怒噴回應了

▲新北市1位國三男學生在校遭同學持刀割頸身亡，民眾主動到校門送花哀悼。（圖／記者陸運陞攝）

記者黃哲民／台北報導

新北地院少年法庭審理新北國中生在校園遭同學持刀割頸命案，今（28日）以新聞稿呼籲網友停止肉搜、散布涉案少年個資，並點名Dcard、PTT等社群媒體應下架相關文章，反而引爆網友怒嗆法院保護罪犯，新北地院回應，能理解這起嚴重悲劇引起大眾關注，但法院有義務提醒社會遵守《少年事件處理法》等相關規定、籲請主管機關正視問題，法官也會依法妥適處理這起不幸的案件。

新北地院昨（27日）已發新聞稿指出，涉嫌持刀割頸殺害國三男學生的少年犯已被少年法庭法官裁定收容，法官正依法調查，若認為涉案少年應受刑事處分，會移送檢察官偵查再向少年法庭起訴，在此之前，「尚請各界就案情及審理結果勿多加臆測，並給予法官純淨之辦案空間」。

新北地院今上午再發新聞稿，點名Dcard、PTT等社群媒體，近日出現不明人士肉搜並登載涉案少年的記事、照片等資料，「上開社群媒體應即刻下架上開資料，並請民眾勿再轉傳，以免觸法，並籲請資通主管機關正視此一問題，以符法治。」

新北院所持法律依據為《少年事件處理法》第83條規定，任何人不得於媒體、資訊或以其他公示方式揭示有關少年保護事件或少年刑事案件之記事或照片，使閱者由該項資料足以知悉其人為該保護事件受調查、審理之少年或該刑事案件之被告。違反前項規定者，由主管機關依法予以處分。

▲新北地院28日以新聞稿點名社群平台下架割頸少年犯個資文章，反成網友怒火箭靶。（圖／翻攝新北地方法院新聞稿）

媒體報導新北地院的聲明後，反而引來許多網友怒嗆「法院保護兇手，真垃圾」、「果然法律是保護壞人」、「我偏要，你來告我啊，可悲司法」等語，司法院被媒體求證，也表示沒要求新北院發布這份新聞稿，新北院頓時引火上身。

新北院今下午回應，能理解這起嚴重悲劇引起大眾關注，但網友瘋狂肉搜、轉傳涉案少年個資行為，不僅干擾法官審案空間、使問題複雜化，也違反立法者保護少年犯的意旨，因法官依《少年事件處理法》不僅處理少年所涉犯個案，更要結合各種資源輔導、矯正少年「這個人」變好，不同於對成年犯直接處以刑罰的方式。

新北院指出，法院雖不是網路或社群媒體違反《少年事件處理法》、《兒童及少年福利與權益保障法》等規定的主管機關，仍有義務提醒大眾注意相關法律規定，並籲請主管機關正視問題。新北院強調，雖點名社群媒體應下架暴露涉案少年個資的文章，但媒體對這件國中生校園命案的報導相對節制，不像社群媒體中有許多匿名者散布真假難辨的訊息。

至於媒體報導涉案2名少年犯中的少女，獲法官裁定責付家長後，疑在個人社群帳號po文開群嘲反嗆外界抨擊、引起更多怒火，新北地院表示，法官會依法妥適處理這起不幸案件，若涉案少年在調查期間有不妥行為，依法也有告誡、勸導等方式加以處置。