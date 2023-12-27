國三生10刀枉死！他驚「彈簧刀這麼好買」　PTT嘆：不會問你幾歲

▲國三男學生搶救2天不治。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

新北國三男學生遭另一名同學以彈簧刀揮砍頸部、胸部10刀，搶救2天仍斷魂，家屬於放學後悲憤招魂，令各界難過不捨。面對國中生身上擁有刀具，有網友質疑「彈簧刀這麼好買嗎？」文章引發討論，網友搜尋網拍後，發現取得刀具非常容易，「蝦皮、夜市都有賣」。

一名網友看到國三生這起命案後，便在PTT發文表示，「原來彈簧刀這麼好買嗎？還是蝦皮點一點，對岸直送服務，有什麼是蝦皮買不到的？」

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底下網友熱議，「剛剛看，蝦皮都現貨」、「蝦皮、夜市都有賣」、「九九大賣場就有在賣各種刀了」、「蝦皮彈簧刀、蝴蝶刀、小刀類一堆」、「高雄火車站，一堆軍用品店在賣」、「超好買，去西門隨便逛」、「蝦皮就可以買，賣家也不會知道買家幾歲」、「蝦皮一堆阿，又沒管制，指虎這種反而沒辦法買」、「不用彈簧刀，隨便尖銳物都能殺人」。

實際打開蝦皮網站，直接搜尋彈簧刀沒有跳出商品，但若改成「彈簧+空格+刀」的關鍵字後，滿滿一頁都是相關刀具物品，價格從200多元到數千元都有。查看其中一家賣場已售出595件，售價為680元，主打台灣製造，底下有特別備註「未滿18歲請勿購買刀劍類產品」。

▲ 網購刀械很容易。（圖／翻攝蝦皮賣場）



回顧這起案情，25日中午，一名女學生到死者（以A簡稱）班級找閨蜜，但遭A驅趕，「你不是我們班的」，女學生離開後心有不甘，於是找「乾哥」（以B簡稱）訴苦，B為了替妹妹出氣，立刻去找A理論。當下雙方一言不合，B竟拿出預藏的彈簧刀朝A猛刺，A倒地後失去生命跡象，被緊急送醫搶救，但搶救2後仍宣告不治。

檢方會同法醫相驗，而初步結果出爐，A身中10刀，身體正面包含頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀，檢方決定將動手男學生罪名從殺人未遂提升至殺人罪。

傳出行兇的B學生平日都攜帶刀械到校，至於如何預防學生攜帶危險物品？校方坦言，目前都是依照教育部訂定的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，不太可能去搜學生書包，只能透過學生如亮刀等外顯行為來做預防通報。