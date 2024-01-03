內湖離奇命案！2裝潢工倒臥可掀床亡　家屬抵殯儀館相驗

記者黃彥傑、吳佩蓁／台北報導

北市內湖區新明路一棟新落成建案2日晚間驚傳命案！，2名裝潢工人林男（27歲）和江男（24歲）在屋內施做木工，但兩人女友、妻子晚間10時突然聯絡不到人，著急跑到施工現場找人，進門後發現手機鈴聲是從臥室已倒在地上的可掀床傳出，上前打開竟發現林、江兩人已明顯死亡。稍早家屬抵達殯儀館，等待檢察官針對2人遺體進行相驗。

▲ 內湖新民路工人兩死，家屬到殯儀館等待檢察官相驗 。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



北市消防局派遣救護人員到場查看，發現兩人已氣絕身亡且身體僵硬，鑑識人員到場初步採證研判，兩人應為施作木工時，貼合材料吸入太多有機溶劑導致身亡，現場並無外力入侵現象。

據了解，救護人員到場時，發現兩人陳屍地點為臥室內一個大型的可掀床，當時因尚未安裝好仍橫擺在地上，救護員到場查看，發現林、江兩人均仰臥在床櫃裡，且櫃門掩蔽，但離奇的是，兩人陳屍方向相反，一人頭朝櫃子上緣、另一屍體則頭朝櫃子下方倒臥，雖然現場有開窗通風，但救護、鑑識人員到場仍可飄散濃厚的有機溶劑味道，聞之令人頭暈作嘔，研判兩人吸入太多有機溶劑揮發氣體，才導致這起悲劇發生。

下午2時許，江男的爸爸及林男的妹妹抵達北市二殯，檢察官將會同法醫勘驗2名死者遺體，以釐清兩人確切死因。

▲檢察官抵達殯儀館 。（圖／記者黃彥傑攝）

