3種顏色可選！　三星A系列新機Galaxy A35 渲染圖曝光

▲三星A35渲染圖曝光。（圖／androidheadlines）

記者陳俐穎／綜合報導

國外科技媒體Android Headline 分享Galaxy A55 5G 渲染圖之後，今日也再次分享，三星Galaxy A35 手機的高清渲染圖。

消息指出三星為Galaxy A35 手機準備了Awesome Iceblue、Awesome Lilac 和Wesome Navy 三種顏色，採用了和Galaxy A15 、 A25 相同的 Key Island 按鍵設計，右側放置電源鍵和音量鍵區域稍有凸起。

先前有消息指出三星Galaxy A35 手機將採用金屬中框，而最新渲染圖則沒有看到天線，暗示該機仍採用塑膠中框。機身正面採用 O 型打孔螢幕設計，而在系統方面，Galaxy A35 5G 將搭載基於 Android 14 的 OneUI 6。

Galaxy A35 的尺寸為 61.6mm x 77.9mm x 8.2mm。相機方面，機身背面配有 3 個鏡頭，但參數未知。作為對比，明年同期發布的Galaxy A25 5G 擁有5000 萬像素廣角、8 百萬像素超廣角和200 萬像素微距鏡頭。