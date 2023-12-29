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蘋果OLED iPad Pro螢幕供應　爆料：LG成最大供貨廠商

▲傳下一代iPad Pro支援MagSafe無線充電。（圖／MacRumors）

▲傳下一代iPad Pro支援MagSafe無線充電。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

韓國消息源yeux1122 近日爆料指出，在蘋果 OLED 版 iPad Pro 螢幕供應方面，LG Display 的比重高於 Samsung Display。

爆料指出 LG Display 計畫 2024 年 2 月開始，為蘋果的 iPad Pro 量產 OLED 螢幕，預估年產 620 到 650 萬塊螢幕。

爆料指出，LG Display 率先部署了兩疊串聯結構，在有機材料裝置等供應方面領先三星陣營。三星在供應過程中，遇到了不少「功率發熱工藝良率問題」，目前官方已經解決了大部分問題，初期預估會向蘋果供應400 萬塊螢幕。

新款 OLED iPad Pro 型號螢幕尺寸預估會略有放大，達到 11 吋和 13 吋，Wi-Fi 和 5G型號的代號為J717、J718、J720 和J721。

根據目前的爆料資訊，明年更新的 iPad Pro 可能支援 MagSafe 無線充電，原型機的背面有一個玻璃製成的蘋果標誌，而背面的其餘部分仍然由鋁製成。這將使電力能夠透過玻璃標誌傳輸，而不會影響 iPad 的耐用性。

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