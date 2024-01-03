三星S系列旗艦機來了！　1／18凌晨2點Unpacked發表會登場

▲三星發表會將登場。（圖／三星）

記者陳俐穎／綜合報導

許多粉絲期待的三星年度旗艦機終於登場，三星今日發出正式邀請函，在台灣時間1月18日凌晨2點，三星將於聖荷西舉辦Unpacked發表會，預計S系列新機將正式登場。

三星在邀請函中寫道，革命性行動體驗即將來臨，請準備好探索無限可能的新世代，Galaxy最新力作將顛覆人們既有的生活、聯繫、創作模式，全新Galaxy S系列將為頂尖智慧手機體驗訂定嶄新標準，且讓用戶在日常生活中感受前所未有的極致體驗。

此次發表會將於台灣時間1月18日凌晨2點，於聖荷西舉辦Unpacked發表會。發表會同步於Samsung.com、三星新聞中心與三星官方YouTube頻道直播，三星官方也表示，敬邀參與，一同見證Galaxy全新旗艦之作，揭曉AI科技驅動的全新行動體驗。

根據目前爆料資訊，Galaxy S24 與往年一樣也將有三個規格可選，其中入門版本S24螢幕尺寸 6.2 吋、 IP68 防水防塵等級，電池容量 4,000mAh。S24預計搭載 8GB 記憶體，並有 128GB 與 256GB 儲存容量選擇。

Galaxy S24+ 搭配 6.7 吋螢幕、IP68 防水防塵等級，電池容量為 4,900mAh。記憶體 12GB，並提供 256GB 或 512GB 儲存容量選擇。

Galaxy S24 Ultra 螢幕尺寸為 6.8 吋，具備 IP68 防水防塵，電池容量為 5,000mAh。記憶體配置為 12GB，有 256GB 與 512GB 儲存選擇。

目前爆料也指出， Galaxy S24 Ultra 可提供 4K 120fps 錄影功能，但目前仍在測試中，不ˊ確定最終版本是否會搭載。