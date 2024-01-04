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日本國內飛機「為何沒因新幹線沒落」？網曝2關鍵：差很大

日本國內線航班相當發達，近日羽田機場發生一起來自新千歲機場的日航班機意外，引發關注。（示意圖，資料照）

▲日本國內線航班相當發達，近日羽田機場發生一起來自新千歲機場的日航班機意外，引發關注。（示意圖，資料照）

圖文／鏡週刊

日本飛安事故引發國際關注，2日從北海道新千歲機場出發的日本航空班機在東京羽田機場發生相撞意外，也因此取消後續許多國內線航班。有台灣網友好奇，台灣的國內線飛機在高鐵通車後就因為經營不善而結束，日本也有類似高鐵的新幹線，為何還是一大堆國內線飛機？在PTT引起討論。

一名網友在PTT以「日本的國內飛機 為啥沒有因為高鐵而沒落？」為題發文，表示台灣的高鐵通車以前，有很多國內航線，像是台北到高雄、台中等，但在高鐵通車以後就紛紛因為經營不善而收場。然而日本明明也有新幹線可以搭，卻還是一堆國內航線，問眾人有沒有日本國內飛機沒有因為高鐵（新幹線）通車而沒落的八卦。

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網友好奇提問為何日本國內線沒有因為高鐵（新幹線）而沒落，引發討論。（翻攝自PTT）

▲網友好奇提問為何日本國內線沒有因為高鐵（新幹線）而沒落，引發討論。（翻攝自PTT）

貼文一出，立刻引來眾人留言，直指關鍵「新幹線貴啊」、「你去搭幾次新幹線就知道了 不要用Pass」、「每月固定出差的話 新幹線比飛機貴快2倍」、「花兩倍的錢 坐新幹線 都是臨時出差的人」。

除了票價原因以外，還有人點出另一個台日差異，「新幹線速度還是比飛機慢」，因為台灣南北距離僅300多公里，速度上來說搭高鐵有優勢，但日本南北比台灣長了將近10倍，還分成四大島和許多小島，地形複雜，若是搭乘從東京到北海道，搭飛機比搭新幹線的速度快上許多，「超過500km高鐵就沒優勢 不快鐵道成本又高」「札幌搭到東京你會搭到屁股痛」「台灣國土比較小，飛機優勢就不明顯了」。

一來票價上新幹線比較貴，二來中長程飛機有速度優勢，被認為是日本國內航班的重要優勢，且新幹線也不是全日本每個地方都能到，「四國就沒新幹線不坐飛機還坐什麼」。

舉例來說，若要從東京到北海道札幌，目前新幹線只有到北海道南端的函館，必須要到北海道的札幌，要先從東京搭4個小時的新幹線，票價約2.3萬日圓（約台幣5,000多元），再轉乘JR約4個小時才能抵達；但若從東京羽田機場搭乘日本航空到距離札幌最近的新千歲機場，時間只需要1個半小時，最便宜票價約1.6萬日圓（約台幣3,500多元），再轉乘約半小時的JR即可抵達札幌，在時間、票價上，國內線都較具有優勢。

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