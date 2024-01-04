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社會 社會焦點 保障人權

洗車噴槍灌肺奪3歲女童命　驚覺非親生提非常上訴遭駁

▲▼加油站,噴槍，父親持噴槍影像曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鄺男噴氣槍害死女童，檢察總長為他提出非常上訴也遭駁回。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄鄺姓男子接受母親委託，帶著3歲女童出遊，在加油站洗車時，鄺男以洗車噴槍強灌大量氣體進入女童肺部，造成女童慘死，案發後震驚社會，鄺男最後遭判刑10年定讞。鄺男發監後驚覺自己並非女童生父，因此聲請檢察總長提出非常上訴，但最高法院審理後，4日駁回非常上訴。

這起離奇案件發生於2019年初，原為男女朋友的鄺男與鄧女育有3歲鄧姓女童，鄧女當時因有事，故委託鄺男帶女童出遊，鄺男應允後，將女童帶出門，結果在加油站洗車時，女童口內竟遭高壓噴槍灌入大量氣體，送醫不治後身亡。因案發過程太過離奇，事發後震驚社會。

案發後鄺男遭逮捕，供稱當時是女童自己把玩噴槍，之後口含噴槍，自己灌入氣體而死。檢警不採信，檢方依照「過失致人於死罪」提起公訴。一審橋頭地院審理後，也認定鄺男僅有過失犯行，輕判1年10月。但二審高雄高分院根據女童無法單手持噴槍按壓、未出現不適防禦作用、監視畫面證據等3大理由，改認定鄺男犯下「成年人傷害兒童致死罪」，重判有期徒刑10年。全案再上訴，最高法院駁回上訴定讞，鄺男2022年2月間發監執行。

鄺男入獄後才驚覺自己並非女童的生父，對鄧女提出詐欺告訴，但鄧女獲得檢方不起訴。鄺男也因此向檢察總長請求提出非常上訴，理由是自己既非女童生父，那就不會構成《家庭暴力防治法》的相關加重事由，原確定判決有法律上疑義，請求撤銷。檢察總長最後為鄺男提出非常上訴，但案件經由最高法院審理後，最高法院認為無理由，駁回非常上訴。

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