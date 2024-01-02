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社會 社會焦點 保障人權

淫老母顧狼男友　竟獻上女兒「給他做沒關係」！判刑定讞

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲少女母親為了顧男友，竟將女兒獻上，協助男友性侵。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

澎湖有一名誇張母親阿美（化名），2018年夏天期間為了顧到即將入獄的男友，竟獻上自己12歲的女兒說：「給他做沒關係，反正他都要進去關了」，讓男友性侵。最高法院審理後，將阿美重判5年6月、男友判刑6年8月定讞。

判決指出，阿美2018年2月間，就帶著12歲的女兒與男友，一同在澎湖縣馬公市，男友的三樓透天厝裡同居。3人共同居住幾個月後，到了夏天某日，少女晚間獨自在二樓房間睡覺，這時男友竟摸進少女房間裡，趁機脫下少女的褲子。但少女驚醒，隨即逃往三樓房間，但因門鎖壞掉，檔不住母親男友進門。

阿美這時也尾隨進門，少女立刻開口向母親求救，沒想到阿美在男友身後對女兒說：「給他做沒關係，反正他都要進去關了」，還拿出保險套讓男友使用。少女遭母親男友脫下衣褲，男友雖戴套上陣，但並未進入，摩擦幾次後就完事。少女一直到當年底，與同學閒聊時才說出自己遭性侵，校方趕緊通報，全案爆發。阿美與男友遭提起公訴。

案經法院審理，2人均否認犯案，但少女供稱，當時男子性侵後，還逼少女不准離去，自己馬上與阿美在一旁戰了起來；法官當時問少女：「你知道做愛是何意思？」沒想到少女竟回答：「3P」。法院認為少女被母親與男子荼毒後，「若非身歷其境且身心因此受創甚深」，顯見2人確實性侵少女得逞。一審澎湖地院將阿美與男友均判刑，上訴二審後，高雄高分院也將阿美判刑5年6月、男友判刑6年8月，全案再上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。

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