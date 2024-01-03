　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

亞聯客運翻車！運安會調查出爐　出事前1分鐘司機「頻繁往左低頭」

 記者李姿慧／台北報導

亞聯客運111年8月1日在國3擦撞大貨車後驚悚甩尾翻覆，造成16人受傷，國家運輸安全調查委員會調查報告近日出爐，運安會發現司機在出事前1分鐘「頻繁往左低頭」，視線範圍可能是手機或其他物品，還單手開車，最後因分心未注意其他車輛動向，導致發生事故。

亞聯客運111年8月1日中午12時，以時速105公里速度行駛於國道3號南向57.4公里處中線車道時，車身逐漸靠右偏，隨後右側車頭撞擊外側車道前方一輛自用大貨車左側車尾，撞擊後駕駛事故車輛之駕駛員欲將車輛往左側駛回中線車道，過程中車身傾斜後左右擺盪，最終事故車輛向右翻覆並滑行200公尺後停止，事故駕駛員及乘客共計16人受傷。

運安會歷經一年多調查，最終調查報告近日出爐，研判可能肇因為客運駕駛員於高速行駛過程中，多次出現往左低頭、單手駕車，並進行與操作車輛無關動作，而事故發生約1分鐘前，駕駛員向左變換車道完成後，更頻繁往左低頭，其視線範圍可能為車門置物架上之行動電話或其他物品，最後客運向右偏移車道過程中，駕駛員因分心未能注意右側車輛動向，撞擊右側車道大貨車，發生翻車事故。

[廣告]請繼續往下閱讀...

調查指出，客運駕駛員不斷有分心駕駛動作產生，視線專注力分散至駕車以外，導致未及早發現事故車輛偏離車道，且發生前也以右手單手操控方向盤，當即將撞上右前方大貨車時，難以快速並正確控制車輛動向，增加車輛失控風險，且亞聯客運雖訂有相關規定與罰則，但實際管理時未能確實執行，且教育訓練未能發揮其效用，無法透過確實管理及訓練改正駕駛員行為，使駕駛持續以不安全概念開車。

▲▼國三南向57.6K處客運翻覆。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲亞聯客運111年8月1日在國3南向57.6K處客運翻覆。（資料圖／記者楊熾興翻攝）

此外，運安會也發現，這起客運車或未繫安全帶乘客受傷機率及嚴重程度皆較高，前半段乘客可能因駕駛提醒而有較高安全帶使用率；另駕駛員無正確使用方向燈習慣，有影響交通安全之虞，也會影響其他駕駛人之行駛判斷。

運安會也提出五大改善建議，其中針對亞聯客運部分，包括要求強化駕駛員管理制度及教育訓練方式，改善不安全分心駕駛及方向盤操作行為；強化宣導乘客使用安全帶作業程序；強化公司安全管理機制，提升組織內部的安全意識並形成安全文化。

針對交通部公路局，則要求督導亞聯客運強化駕駛員管理制度及教育訓練方式，使其能改善駕駛員不安全之分心駕駛及方向盤操作行為，及督導亞聯客運強化宣導乘客使用安全帶作業程序；並要公路局輔導國內公路汽車客運業者導入強化公司自主安全管理機制。

ET快訊
快訊／下班注意！國10仁武交流道3車追撞　西向出口緊急封閉
快訊／通聯記錄公布！　證實海保機長「闖入跑道」違反指令
男大生撿屍泥醉正妹！　她醒來見全裸崩潰
國三生遭割頸防「乾哥」家長脫產　犯保協會願助家屬聲請假扣押
快訊／7張千萬發票沒人領　發錢倒數13小時
日本「魚町銀天街」大規模燃燒！　7.4萬人緊盯即時畫面
快訊／違反運動道德　林秉聖遭懲處開罰
賴佩霞「3聲明」反擊！　爆違反心理師法被開罰
快訊／日本北九州市商店街「大規模起火」！　延燒多棟建築

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被郵務耽誤的保險公司！全國最佳壽險公司出爐　中華郵政奪3獎

春節前為好發期　嘉基建議自費疫苗+公費疫苗加強抵抗力　

冷氣團最強時刻到！明晨「7縣市10°C↓」　周末再變天轉濕冷

亞聯客運翻車！運安會調查出爐　出事前1分鐘司機「頻繁往左低頭」

姊當伴娘穿「低胸裸紗禮服」！新娘妹氣炸：還連換4套戴頭冠

小提琴家黃俊文攜NSO五場大型室內樂

日本餐廳用餐「喝完湯1舉動NG」沒品又沒教養！洗碗人員很困擾

喝雞湯調理包「狂拉4天」！她疑食物中毒　好市多澄清：單一個案

搶不到陳耀訓別怕！搭華航吃冠軍代表作　4款獨家麵包全艙等都有

獨／夾零食換「蘆丁雞」！店員坦言：不好養　動團批毫無動保意識

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

準備賑災...海保廳飛機被擦撞　5機組人員罹難！機長搶救中

老公依偎妻懷裡撒嬌討摸　見被錄影秒跳起怒喊刪掉

被郵務耽誤的保險公司！全國最佳壽險公司出爐　中華郵政奪3獎

春節前為好發期　嘉基建議自費疫苗+公費疫苗加強抵抗力　

冷氣團最強時刻到！明晨「7縣市10°C↓」　周末再變天轉濕冷

亞聯客運翻車！運安會調查出爐　出事前1分鐘司機「頻繁往左低頭」

姊當伴娘穿「低胸裸紗禮服」！新娘妹氣炸：還連換4套戴頭冠

小提琴家黃俊文攜NSO五場大型室內樂

日本餐廳用餐「喝完湯1舉動NG」沒品又沒教養！洗碗人員很困擾

喝雞湯調理包「狂拉4天」！她疑食物中毒　好市多澄清：單一個案

搶不到陳耀訓別怕！搭華航吃冠軍代表作　4款獨家麵包全艙等都有

獨／夾零食換「蘆丁雞」！店員坦言：不好養　動團批毫無動保意識

貴婦奈奈一家捲10億逃海外　公公欠稅7130萬...檢舉獎金最高103萬

7.6大地震多恐怖？日民宅櫃子、拉門震垮　36秒恐怖劇晃畫面曝光

交往2年突然常吵架　女偷看男友手機發現「AI換臉」深偽她妹裸照

雞蛋糕小顆卻熱量驚人　吃5顆熱量=1碗飯

吳皓昇《榮耀》腦受傷患失語症　大怒兒子女友懷孕竟然病好了

車3個月前通報侵占！今燒成一團廢鐵　她接警「通知領回」超無奈

2024到胡志明必玩體驗！搭雙層巴士看世界最美郵局　歌劇院看馬戲團

被郵務耽誤的保險公司！全國最佳壽險公司出爐　中華郵政奪3獎

快訊／下班注意！國10仁武交流道3車追撞　西向出口緊急封閉

快訊／國土省公布通聯記錄！　證實海保機長「闖入跑道」違反指令

偶遇東區正妹美甲師！　街頭攝影拍出超仙照片

生活熱門新聞

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

姊遭刺39刀！王欣儀17歲「忍痛認屍」

鋒面來了！今雨區擴大越晚越冷　連3天探10℃↓

379人日航窗外火海　「一堆人還坐等空姐指令」

糗了！一群人認錯台北101　網笑翻

快訊／09:43花蓮縣豐濱鄉規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

注意安全！今年「逢9犯太歲」　年齡層一次看

「乾兄妹宣傳車」被放話開罰！小商人怒加碼

移動式七星飯店！台鐵首推奢華「福爾摩沙寢台列車」　躺著看星空

女歌手「巨乳寫真4選1」辣暈一票鄉民　嬌喊幫挑封面

年輕人領錢了！爽拿500元

獨／「嬌潤泉」洗面乳有假　正妹洗到爛臉

姊當伴娘穿「低胸裸紗禮服」！妹氣炸：我才是新娘

更多熱門

相關新聞

2裝潢工失聯！另一半聽手機鈴聲找人　驚見躺掀床內死亡

2裝潢工失聯！另一半聽手機鈴聲找人　驚見躺掀床內死亡

台北市內湖區一處新建大樓2日晚間發生死亡事件！2名裝潢工人被發現倒臥臥室「掀床內」身亡。據悉，2人當時使用強力膠黏合折疊床，不料，折疊床卻關起，2人疑似甲苯中毒死亡，至於詳細死因仍有待進一步調查釐清。

24歲百萬網紅車禍溺亡！身材嬌小打不開車窗

24歲百萬網紅車禍溺亡！身材嬌小打不開車窗

台2線2車碰撞　2乘客受傷困車上

台2線2車碰撞　2乘客受傷困車上

國1北上「10分鐘連2撞」釀3傷！拖吊車出勤救援也被撞

國1北上「10分鐘連2撞」釀3傷！拖吊車出勤救援也被撞

採草莓遭廂型車猛撞　女命危救回心跳

採草莓遭廂型車猛撞　女命危救回心跳

關鍵字：

亞聯客運運安會司機手機調查國3車禍翻車翻覆

讀者迴響

熱門新聞

2裝潢工失聯！另一半聽手機鈴聲找人　驚見躺掀床內死亡

陸跨年爆假唱「台灣2天后被點名」結果出爐！

王欣儀姊被砍39刀亡「男友是戴立忍」！激動遭軍方軟禁

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

「以為要死了」乘客慌張起身！空姐急吼：全都坐下

看準「越混越大尾」！「乾哥」傳被黑幫鎖定挖角

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

《GE王者之劍R》2月底關服玩家不捨

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

即／日本北九州市商店街「大規模起火」！

日本強震「報應來了？」主播下場慘

即／羽田塔台「未准許」海保機進跑道！

林靖恩頂級摩鐵獨過聖誕　也打破萬元石桌

更多

最夯影音

更多
爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走
美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面