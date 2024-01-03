亞聯客運翻車！運安會調查出爐　出事前1分鐘司機「頻繁往左低頭」

記者李姿慧／台北報導

亞聯客運111年8月1日在國3擦撞大貨車後驚悚甩尾翻覆，造成16人受傷，國家運輸安全調查委員會調查報告近日出爐，運安會發現司機在出事前1分鐘「頻繁往左低頭」，視線範圍可能是手機或其他物品，還單手開車，最後因分心未注意其他車輛動向，導致發生事故。

亞聯客運111年8月1日中午12時，以時速105公里速度行駛於國道3號南向57.4公里處中線車道時，車身逐漸靠右偏，隨後右側車頭撞擊外側車道前方一輛自用大貨車左側車尾，撞擊後駕駛事故車輛之駕駛員欲將車輛往左側駛回中線車道，過程中車身傾斜後左右擺盪，最終事故車輛向右翻覆並滑行200公尺後停止，事故駕駛員及乘客共計16人受傷。

運安會歷經一年多調查，最終調查報告近日出爐，研判可能肇因為客運駕駛員於高速行駛過程中，多次出現往左低頭、單手駕車，並進行與操作車輛無關動作，而事故發生約1分鐘前，駕駛員向左變換車道完成後，更頻繁往左低頭，其視線範圍可能為車門置物架上之行動電話或其他物品，最後客運向右偏移車道過程中，駕駛員因分心未能注意右側車輛動向，撞擊右側車道大貨車，發生翻車事故。

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調查指出，客運駕駛員不斷有分心駕駛動作產生，視線專注力分散至駕車以外，導致未及早發現事故車輛偏離車道，且發生前也以右手單手操控方向盤，當即將撞上右前方大貨車時，難以快速並正確控制車輛動向，增加車輛失控風險，且亞聯客運雖訂有相關規定與罰則，但實際管理時未能確實執行，且教育訓練未能發揮其效用，無法透過確實管理及訓練改正駕駛員行為，使駕駛持續以不安全概念開車。

▲亞聯客運111年8月1日在國3南向57.6K處客運翻覆。（資料圖／記者楊熾興翻攝）

此外，運安會也發現，這起客運車或未繫安全帶乘客受傷機率及嚴重程度皆較高，前半段乘客可能因駕駛提醒而有較高安全帶使用率；另駕駛員無正確使用方向燈習慣，有影響交通安全之虞，也會影響其他駕駛人之行駛判斷。

運安會也提出五大改善建議，其中針對亞聯客運部分，包括要求強化駕駛員管理制度及教育訓練方式，改善不安全分心駕駛及方向盤操作行為；強化宣導乘客使用安全帶作業程序；強化公司安全管理機制，提升組織內部的安全意識並形成安全文化。

針對交通部公路局，則要求督導亞聯客運強化駕駛員管理制度及教育訓練方式，使其能改善駕駛員不安全之分心駕駛及方向盤操作行為，及督導亞聯客運強化宣導乘客使用安全帶作業程序；並要公路局輔導國內公路汽車客運業者導入強化公司自主安全管理機制。