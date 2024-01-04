買「陽性快篩盤」詐領確診理賠144萬　賣家是高中生...16人慘了

▲檢警根據網路買場查出民眾購買假的陽性快篩盤，詐領新冠疫情保險理賠。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

前年新冠疫情期間，檢警接獲檢舉網路出現「陽性快篩盤」賣場，追查後發現真有人為了詐保，購買陽性快篩盤後，以視訊方式取得確診證明，再向保險公司申請理賠，另外，有保險公司內部調查發現，有6名內鬼用親友名義的陽性快篩詐保，台北地檢署調查後，4日依詐欺罪將全案16名被告緩起訴，總詐保金額超過144萬元。

台灣在2021年新冠疫情進入嚴峻時期，許多民眾發現確診後，自己和同住親友都要面臨居家隔離，無法上班上課的不便，保險業者紛紛對此特殊社會現象，情推出防疫險保單，衍生保單搶購熱潮，再加上後來疫情指揮中心開放民眾可持快篩盤視訊看診，直接取得確診證明，讓有心人發現有機可乘。

▲高中生上網販售確診快篩盤。（資料照／記者張君豪翻攝）

金管會保險局官員，2022年在偶然間發現，有人在蝦皮賣場 Veronica Shop，人以每支1千元代價，公開販售使用過的「陽性快篩盤」，台北檢警獲報後，假裝買家，抓到販售的竟然是未成年的高中生，除將他交由桃園地檢接手偵辦外，北檢檢察官指揮刑事局，持續根據高中生的銷售紀錄，查出多名賣家已用買來的假證明詐保成功。另外有人則是拿親友的快篩盤詐保。

無獨有偶，前國泰人壽新店、三峽、嘉德等通訊處處長或經理、業務員，就在2022年間，分別拿自己親人的陽性反應快篩盤，向公司申請理賠同時請假，有人還呷好道相報，把用過的快篩盤提供給同事去用，因保險公司稽核發現請假狀況異常，內部調查發現這些人請隔離假，卻仍在外趴趴走，因此報請檢警單位偵辦。

總計檢警查出16人涉嫌用假的「陽性快篩盤」詐得保險理賠3萬到21萬元不等，富邦產險、國泰人壽、國泰世紀產險、新安東京等4公司共被騙走144萬6950元，檢察官考量這些詐保民眾無前科、偵查中坦承犯行等情況，給予緩起訴1年處分，條件是各依涉案情節，向公庫支付1萬到3萬元不等的處分金。