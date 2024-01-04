新冠拉警報！桃機昨起提供免費快篩「首日發放2萬盒」領取率近3成

▲桃機出入境大廳4據點「定點定時」發放新冠快篩供旅客自由領取1人1盒。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

全球呼吸道疾病發生率上升，且近期國內新冠、流感疫情也持續攀升！疾病管制署昨起在桃機出入境大廳4據點發放新冠快篩，副署長羅一鈞說明，首日約2萬人領取，領取率接近3成，比預期踴躍。初步規劃執行至春節連假後，由於後續緊接228連假，會再視國際疫情狀況以及整體領取量，評估是否延長措施。

疾管署指出，由於農曆春節將至，預期未來入出境旅客數將驟增，可能增加病毒傳播風險，昨（3）日起桃機出入境大廳4據點「定點定時」（7:00-22:30）發放新冠快篩供旅客自由領取1人1盒。供旅客於有症狀時使用，以及時分辨是否為COVID-19感染，並有助於後續就醫診治。

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羅一鈞今日說明，統計首日發放，出境12792盒，入境7644盒，總計領取20436盒。根據桃園機場統計，昨天整體出入境人數約9萬人，以發放時間的人數進一步計算，領取率接近3成。目前疾管署新冠快篩庫存約2707萬劑，機場發放狀況會視第一周執行狀況再評估使用需求量，也會再討論措施是否延長。

▲桃園機場，資料照。（圖／記者彭懷玉攝）

疾管署呼籲，適逢新的年度開始，各項旅遊與聚會等活動參與人數眾多，民眾出國前儘早接種新冠XBB疫苗，在當地務必勤洗手、戴口罩，注意個人衛生，出現呼吸道症狀應儘速就醫；入境時如有身體不適，應主動通知機場檢疫人員；返國後亦應持續留意自身健康狀況，若有發燒或急性呼吸道症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知TOCC （旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚）等資訊，以供醫師評估及時診斷通報，獲得完善醫療照護。

此外，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康；出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。

▲▼疾管署將自1月3日起於桃園機場定點定時提供快篩。（圖／疾管署提供）※點圖放大