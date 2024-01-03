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男子裝「4個攝影機」打麻將！1年爽贏306萬　涉詐賭遭陸警逮捕

▲。（示意圖／CFP）

▲一男子透過在麻將桌裝設攝影機，一年內詐賭306萬元。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北警方日前破獲一起賭博詐欺案。一名錢姓男子被麻將圈稱之為「牌局高手」，因他總能做到十賭九贏，甚至是十賭十贏的局面。不過經警方調查，該錢姓男子透過在麻將桌裝設4個攝影機來作弊，一年內贏得70萬元（人民幣，下同，約台幣306萬元）。

據《和訊新聞》報導，28歲的張姓男子也是遭錢姓男子詐騙的受害者之一。他因緣際會下結識了「牌局高手」的錢姓男子，並在與對方的多次牌局中，從未贏過，輸掉了數萬元。張姓男子並未意識到這背後可能存在的詐欺行為，只認為自己運氣不佳。

▲。（示意圖／CFP）

▲經警方查獲，錢姓男子背後一整個涉賭集團不法獲利高達1313萬元。（示意圖／CFP）

報導指出，警方查獲此非法賭場後發現，內部一整個涉賭集團透過遠端操控作弊設備，指導賭客如何出牌，確保賭客贏錢。集團成員分為三個層次，賭客、提供作弊儀器的管理成員、技術員。他們透過在麻將桌上安裝攝影機，即時監控牌局，並透過電話指導賭客出牌，從而不斷製造出「十賭九贏」的局面。

警方進一步調查發現，主使者陳姓男子透過這種方式，與賭客分成，而錢姓男子就是其中一名賭客，整個集團共詐騙300多萬元（約台幣1313萬元）。警方最後逮捕了陳姓男子、錢姓男子等人，並依法對參與賭博的張姓男子等人，進行了處罰。

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