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新冠疫情1月中旬恐升溫　南投縣衛生局呼籲民眾儘早接種XBB疫苗

▲南投縣於去年9月26日起開放65歲以上長者接種莫德納XBB.1.5疫苗。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

▲南投縣於去年9月26日起開放65歲以上長者接種莫德納XBB.1.5疫苗。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情大致趨緩，但上週（112年12月19日至25日）全國確定病例新增326例，其中死亡的25例屬65歲以上長者就有23人（90%），併發症中的65歲以上長者也占254人（78%）；南投縣衛生局提醒，從接種疫苗到產生抗體約需14天的時間，早日接種才能早日提升保護力。

依據衛福部疾病管制署資料統計，自去年5月1日至今年1月2日止，全國新冠肺炎確定病例累計共2萬7509例，死亡病例共3721例，南投縣確定病例共1050例，死亡案例共130例；而新冠XBB疫苗自去年9月26日開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中，未曾接種者占約99%。

▲南投縣於9月26日起開放65歲以上長者接種莫德納XBB.1.5疫苗。（圖／南投縣政府提供）

南投縣衛生局長陳南松表示，及時注射疫苗能有效降低感染後併發重症死亡的風險，而60歲以上長者接種新冠XBB疫苗保護力更高達7成以上；而113年1月中旬起將面對新冠疫情高峰，適逢春節連假前夕，若民眾自身為接種資格者或家中有符合接種資格者，請儘速前往合約院所進行接種。

陳南松說明，民眾可同時於身體不同部位（同一手臂接種兩種疫苗建議距離至少2.5公分）接種新冠（COVID-19）、肺炎鏈球菌與流感3種疫苗，也可間隔任何時間接種其他疫苗；接種COVID-19疫苗可逕洽全縣合約院所預約，或至衛生局網站查詢（https://reurl.cc/Wvj7Yk），接種流感疫苗請詳見全縣流感疫苗合約院所名冊（https://reurl.cc/y6oo9D），若有相關疑問，可至衛福部網站查詢（https://reurl.cc/Z9Oj9M），或洽全縣防疫專線049-2220904。

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