災害來得太即時　必要時刻「手機電源鍵」按5下可救命

▲iPhone緊急求救功能。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

近期日本芮氏規模7.6強震讓人十分擔心，且也讓人擔心天災人禍來臨時要如何因應，其實災害發生的第一時間，若能及時求救，就能增加生存獲救的機率。每個人身上攜帶的手機，都具備緊急求救功能，無論是iPhone、安卓都可以透過電源鍵按鈕緊急撥號。

首先在iPhone上，使用「SOS 緊急服務」撥打電話時，iPhone 會自動撥打當地的緊急電話號碼，並將位置資訊分享給緊急服務單位。在某些國家和地區，可能需要選擇所需的服務。例如，在中國大陸，你可選擇警察、消防單位或救護車。「SOS」出現在 iPhone 狀態列時，表示可透過行動網路撥打緊急服務電話。

也可以加入緊急聯絡人。在緊急通話結束後，iPhone 會發送訊息通知你的緊急聯絡人，除非你選擇取消這項功能。iPhone 會傳送你目前的位置，而且在你進入 SOS 模式一段時間內，只要位置有所變更，緊急聯絡人就會收到更新資訊。

在 iPhone 14 或後續機型（所有機型）上，當你無法使用行動網路且不在 Wi-Fi 覆蓋範圍時，甚至可以使用「透過衛星傳送的 SOS 緊急服務」傳送簡訊給緊急服務單位。

如果要在 iPhone 8 或後續機型上撥打緊急求救電話：按住側邊按鈕和其中一個音量按鈕，直到出現「SOS 緊急服務」滑桿為止。

拖移「緊急服務電話」滑桿，以撥打緊急服務電話。如果繼續按住側邊按鈕和音量按鈕，而沒有拖移滑桿，系統會開始倒數並發出提示音。如果在倒數結束後放開按鈕，iPhone 便會自動撥打緊急服務電話。

在 iPhone 7 或之前機型上撥打則需要快速按下側邊（或頂端）按鈕五次，「緊急服務電話」滑桿便會顯示。拖移「SOS 緊急服務」滑桿，以撥打緊急服務電話。

Android手機因品牌眾多，可能各個品牌有不同的操作模式，不過大多都是採用電源鍵長按或是點按多次的模式，使用者應該在平常時就了解緊急求救電話的撥打方式，以防意外突然發生。