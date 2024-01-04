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探討手機成癮隔離親子　彩虹愛家原創音樂劇預約孩童美好未來

▲彩虹愛家原創音樂劇「神奇裝備-黑森林歷險記」，探討當今3C世代手機成癮，造成親子關係間的疏離。（圖／彩虹愛家提供）

彩虹愛家原創音樂劇「神奇裝備-黑森林歷險記」，探討當今3C世代手機成癮，造成親子關係間的疏離。（圖／彩虹愛家提供）

記者王兆麟／花蓮報導

近期社會與校園治安事件頻傳，需要你我共同守護下一代兒童的心靈健康。彩虹愛家25年來致力於兒童生命教育的推廣，透過音樂劇、繪本、藝術為兒童正向品格扎根，更透過校園服務與兒童音樂劇演出來陪伴所有的孩子們，每年平均演出約1200~1600場兒童音樂劇，陪伴數十萬孩童與家庭的心靈，也傳遞溫暖與希望給這個社會，新年初始，彩虹愛家邀請您與家人免費共賞原創音樂劇《黑森林歷險記》，一起享受溫親子間的馨時光。

 
2023年彩虹愛家原創音樂劇「神奇裝備-黑森林歷險記」，探討當今3C世代手機成癮的問題，經常造成親子關係間的疏離；戲劇創作將現今世代人人機不離身，一天沒帶手機就渾身不自在，打起遊戲、追劇甚至可以不吃不喝不睡覺，隔天要上學考試都不重要，所有事物都能放在一旁的現況融入戲劇元素中，讓觀賞者可以跟著劇中角色的腳步，進入現實與虛幻的抉擇情境，也帶觀賞者認識真實的自己。劇情描繪出原本因手機成癮而導致親子疏離的情景，而在最終找回親子的甜蜜互動關係，傳遞用「心」陪伴的重要性，企望藉此引動家長與孩子間更多的對話，減少手機干擾，並建立更健康、更親密的親子關係。
 
教育是國家百年樹人之大計，每一個孩子都是台灣社會未來的希望，如果，每一個孩子都能被優質的陪伴，孩子就有機會健康成長並且用正向的眼光看待自己，未來也有機會成為這個社會的祝福。這也是彩虹愛家25年來的心願。

彩虹愛家生命教育協會創辦人陳進隆秘書長語重心長的表示，從事生命教育工作20多年來，接觸到為數不少的孩子，當今共同的現象就是孩子的物質層面也許不虞匱乏，但心靈層面卻不如物質層面豐富，甚至許多似是而非的價值觀，導致孩子價值觀偏差而產生不當的行為，回應日前眾所矚目的校園喋血事件，在在顯示生命教育必須自小扎根的重要性。

彩虹愛家除了邀請您點擊加入社團，關心兒童身心靈發展，了解更多親子教養的知識，也歡迎您以實際的捐款投入兒童生命教育的希望工程，讓這個世代的孩子被優質陪伴，或搜尋官網「彩虹愛家生命教育協會」，http://www.rainbowkids.org.tw，和我們共同關心這個世代每一個孩子的身心靈發展。

詳情請搜尋官網「彩虹愛家生命教育協會」，http://www.rainbowkids.org.tw。
 

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