總統大選倒數10天！　選舉公報出爐：候選人政見、學經歷一次看

▲2024總統大選倒數10天。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

總統大選倒數10天，中選會今日公布第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選舉公報，使民眾可快速了解候選人政見、學經歷；不僅如此，中選會也公布投票四大步驟，包括「確認身分、領取選舉票、圈票、投入票匭、完成投票」。

中選會3日表示，為方便民眾於收到紙本選舉公報前後，可另行查詢候選人政見等相關資訊，已於網站公開第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉PDF版選舉公報，民眾可以直接上中選會網站的「最新消息」或「選舉資訊-113年選舉公報」連結電子版選舉公報。

此外，中選會說明，民眾除可透過該會全球資訊網連結選舉公報網站，也可以在Google搜尋引擎以關鍵字「選舉公報」找到該網站資訊，而閱讀網路版選舉公報。

中選會指出，2024大選投票時間定於13日上午8點起至下午4點為止，投票時應攜帶本人國民身分證、印章及投票通知單，前往指定之投票所投票。而本次選舉，總統、副總統與立法委員選舉同日舉行投票，除有總統副總統選舉選舉票1張外，另有區域或原住民立法委員選舉選舉票1張，及政黨、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉選舉票1張，共3張。

另根據《公職人員選舉罷免法第56條、第65條、第108條、第110條》規定，投票當日政黨及任何人，不得從事競選、助選或罷免活動，也不得委託大眾傳播媒體，刊播競選、罷免廣告或委託夾報散發宣傳品。再者，更不得攜帶行動電話或具攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限，或以攝影器材刺探選舉人圈選選舉票內容。

中選會也提醒，不得在投票所四周30公尺內，不聽警衛人員制止，喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票。圈選後，不得將圈選內容出示他人，不得將選舉票或罷免票以外之物投入票匭，不得攜出或故意撕毀領得之選舉票或罷免票。

至於當日投票流程，中選會公布四大步驟，第一為「確認身分」，核對身分與確認投票所。第二是「領取選舉票」，提供國民身分證與印章，經核對身分後蓋章並領取選舉票。若沒有攜帶印章得以簽名代替，若無法簽名者得以指印代替。第三為「圈票」，進入圈票處內使用圈選工具圈選。第四為「投入票匭」將選票對折後，投入對應的票匭中。第五「完成投票」，完成投票後不得再次進入投票所。

▲▼第16任總統副總統選舉公報。（圖／中選會提供，點圖放大）