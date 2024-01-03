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國民黨行動中常會移師嘉義市　朱立倫喊話讓嘉義出總統

▼ 國民黨行動中常會移師嘉義市朱立倫助拳侯友宜張秀華讓嘉義出總統 。（圖／張秀華競選總部提供）

▲ 國民黨行動中常會移師嘉義市，朱立倫喊出「讓嘉義出總統」 。（圖／張秀華競選總部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨勝利行動中常會3日移師總統候選人侯友宜的故鄉嘉義，黨主席朱立倫呼籲大家集中選票、下架民進黨、完成政黨輪替，期許諸羅建城320年，「嘉義出總統」。嘉義市長黃敏惠也說，侯友宜是嘉義人的驕傲與光榮，選戰倒數十天，「嘉義人挺家己人」，全國關鍵選區就在嘉義市。

▲▼ 國民黨行動中常會移師嘉義市朱立倫助拳侯友宜張秀華讓嘉義出總統 。（圖／張秀華競選總部提供）

▲ 國民黨行動中常會移師嘉義市，黨籍民意代表總動員為侯張兩人造勢 。（圖／張秀華競選總部提供）

行動中常會結束後，雲林縣長張麗善也在黃敏惠的陪同下，跟張秀華共同站上戰車進行車隊掃街，張麗善表示，雲嘉是共同生活圈，希望用實際行動力挺張秀華，為嘉義市多爭取一席立委，讓市長立委一條心，嘉義建設發展一定興。

▲▼ 國民黨行動中常會移師嘉義市朱立倫助拳侯友宜張秀華讓嘉義出總統 。（圖／張秀華競選總部提供）

▲雲林縣長張麗善南下嘉義為張秀華助力 。（圖／張秀華競選總部提供）

國民黨徵召立委候選人張秀華，細數五月卅一日獲提名以來，一步一腳印走遍嘉義市大街小巷，參與超過百場的客廳會與提名同志推薦會，選情從落後、追平到超前，她相信與父親張東坤兩人11屆民意代表，扎根基層超過50年，選戰最後一定能逆轉勝。

朱立倫表示，行動中常會移師嘉義市，代表中央對嘉義市的重視，也表達對激戰區選情的關心。侯友宜是嘉義高中校友，廿多歲就當選全國十大青年，卅多歲就是全台知名掃黑英雄、四十多歲就當上全國最年輕的警政署長，公職43年學經歷與歷練相當完整，絕對有能力帶領台灣開創新局。

朱立倫強調侯友宜是「正港土雞仔」，民進黨不思反省執政八年的貪污腐敗，反而選舉一到就對侯友宜抹黑又抹紅，很難相信執政黨竟然要用抹黑、抹紅來爭取勝選的機會，真的很不可思議，這不是對台灣民主最大的悲哀與污辱嗎？呼籲大家集中選票，下架民進黨，政黨輪替。

▲▼ 國民黨行動中常會移師嘉義市朱立倫助拳侯友宜張秀華讓嘉義出總統 。（圖／張秀華競選總部提供）

▲ 國民黨行動中常會移師嘉義市長黃敏惠為張秀華助講 。（圖／張秀華競選總部提供）

黃敏惠表示，四年前總統選舉，蔡英文總統宣布「大南方計畫」竟跳過嘉義市，但嘉義市民還是給予61%的超高得票率。四年後，賴清德「環島拼圖」又跳過嘉義市，坊間就有人說民進黨「選舉真搖擺、連拜票都不來」，呼籲嘉義市民集中選票支持侯友宜。

黃敏惠補充，審計部所公布前瞻計畫預算，嘉義市僅獲30.95億全國最低，廿年前總統選舉前夕，陳水扁到嘉義火車站承諾嘉義市區鐵路高架化中央全額負擔承諾至今未兌現，民進黨「選前支票摳摳開、選後跳票一大堆」，嘉義人真心換絕情。

侯友宜九月抵嘉參與青年及婦女後會成立，具體承諾未來當選總統後將協助嘉義市鐵路高架化地方配合款、高鐵與台鐵間的輕軌運輸、總圖書館興建案與嘉義機場升級國際機場、增闢國際航線，相信侯友宜不會讓嘉義人失望，也希望嘉義人團結一致，支持侯友宜，讓「嘉義出總統」。

 
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